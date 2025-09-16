Nos EUA, Eduardo Bolsonaro é nomeado líder do PL para blindar mandato na Câmara

Deputado corre risco de perder o mandado em razão das faltas em plenário. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi nomeado pelo Partido Liberal (PL) como líder da minoria na Câmara dos Deputados. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (16) após a deputada Caroline de Toni (PL-SC) renunciar ao cargo.

— Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Deputados, para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro — afirmou a parlamentar a jornalistas presentes na Casa.

O movimento faz parte de um estratégia do partido para tentar assegurar o mandado de Eduardo, que não tem previsão para deixar os Estados Unidos e retornar ao Brasil. É o que argumenta Caroline:

— Nós vamos pedir que ele faça discursos online. Nós faremos reuniões com ele. Temos tecnologias para isso.

A parlamentar também afirma que a decisão faz parte de um movimento contra a perseguição política sofrida por Eduardo e seu pai, Jair Bolsonaro.

Caroline de Toni seguirá como vice-líder da minoria na Câmara dos Deputados. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

— Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo como seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo — disse Caroline.

Na ocasião, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), mencionou um ato da Mesa Diretora na gestão de Eduardo Cunha para justificar o gesto a Eduardo Bolsonaro.