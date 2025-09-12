Política

Atrito nas rede sociais
"Não intimidarão a nossa democracia", Itamaraty responde a secretário de Estado norte-americano 

Mais cedo, Marco Rubio escreveu que os EUA responderão adequadamente a "essa caça às bruxas", referindo-se à condenação de Bolsonaro e outros sete réus

