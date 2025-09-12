"Não intimidarão a nossa democracia", Itamaraty responde a secretário de Estado norte-americano 

Ministério liderado pelo embaixador Mauro Vieira rebateu o chefe da diplomacia americana. Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e U.S. Department of State

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil usou as redes sociais para responder ao Secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Nesta quinta-feira (11), após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, Rubio afirmou em seu perfil no X que os Estados Unidos responderão adequadamente a "essa caça às bruxas".

No mesmo post, o norte-americano lembrou atacou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e outros magistrados da Corte. "As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro", escreveu.

Também no X, o Itamaraty defendeu o julgamento. "As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo", afirmou o texto publicado no perfil oficial do órgão, não intimidarão a nossa democracia", encerrou o post.

Confira o posicionamento na íntegra:

"O Poder Judiciário brasileiro julgou, com a independência que lhe assegura a Constituição de 1988, os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram amplo direito de defesa. As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo.

Continuaremos a defender a soberania do País de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem.