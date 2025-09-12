"Não deu certo, mas houve", afirma advogado de Mauro Cid ao opinar sobre tentativa de golpe

Cezar Bitencourt, advogado de Mauro Cid, concedeu entrevista ao "Gaúcha Atualidade" nesta sexta-feira. Gustavo Moreno / STF

O advogado de defesa de Mauro Cid, Cezar Bitencourt, afirmou nesta sexta-feira (12), em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que houve, sim, uma tentativa de golpe por parte de Jair Bolsonaro e outros sete réus condenados na quinta-feira (11) pelo Supremo Tribunal Federal.

Ele ressaltou que a trama golpista só falhou porque as instituições brasileiras tem uma "formação ética e moral muito grande".

— Pior que houve (tentativa de golpe). Não deu certo, mas houve. E não deu certo porque as instituições públicas têm hoje uma formação ética, moral muito grande, muito forte. Tem memória, tem história. E as forças armadas, principalmente, que não aderiram em nenhum momento, na verdade. Os comandantes nunca permitiram. A tentativa houve, foi forte, foi enjambrada pelo presidente, companhia limitada, mas as Forças Armadas nunca cederam um milímetro. Então, isso é demonstração da estabilidade democrática do nosso país — afirmou Bitencourt.

Sobre o ministro Luiz Fux, que se manifestou pela condenação de Mauro Cid e Braga Netto, mas absolveu Jair Bolsonaro e outros cinco réus, o advogado gaúcho classificou o parecer como "fora da realidade":

— O voto do ministro Fux foi completamente destoante, fora da realidade dos autos do processo. Tanto que ele ficou completamente isolado do Tribunal.

Como foi o julgamento

Apesar de condenado, Mauro Cid recebeu a menor pena em razão do acordo de delação premiada validado por unanimidade na Primeira Turma do STF. A sentença é de dois anos em regime aberto, que inclusive já foi cumprida antecipadamente.

A dosimetria foi definida nesta quinta-feira (11), após o colegiado decidir pela condenação dos réus. Apontado como líder de uma organização criminosa voltada à abolição do Estado democrático de direito, o ex-presidente recebeu a maior punição, superior a 27 anos de prisão. As demais penas variam de dois a 26 anos.