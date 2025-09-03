"Eu sou contra", diz Eduardo Leite sobre anistia a Bolsonaro e aliados

Governador concedeu entrevista ao "Gaúcha Atualidade". Grupo RBS

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD) se posicionou contra a concessão de anistia a Jair Bolsonaro (PL) e demais réus pela trama golpista – tema defendido por aliados do ex-presidente no Congresso Nacional. Ele explicou seu ponto de vista sobre o tema em entrevista Gaúcha Atualidade direto da Expointer na manhã desta quarta-feira (3).

— É legítimo ao Congresso discutir. É uma figura que está, da anistia, presente na nossa legislação. Discutível, do ponto de vista técnico-jurídico, se ela se aplica num caso de tentativa de golpe de Estado. Mas não acho saudável que se discuta nesse momento — disse em entrevista na Rádio Gaúcha.

Leite ressalva que antes de se discutir a anistia é preciso aguardar o resultado julgamento que começou na terça-feira (2) no Supremo Tribunal Federal (STF).

O governador argumenta que sua percepção é de que não é saudável falar em anistia ao considerar que as provas reunidas pela investigação apontam que houve "uma sequência de atos que prepararam uma descredibilização das eleições" e planos de matar ministros, vice-presidente e presidente eleitos.

— Não me parece nada adequado, do ponto de vista do amadurecimento institucional brasileiro — prosseguiu.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é um dos principais articuladores pela tramitação da anistia no Congresso. Leite diz ter muitos pontos em comum com o gestor paulista, mas frisou que discorda da atuação de seu par nesta causa:

— Eu sou contra. Sou contra a anistia. Então, eu tenho muita convergência com o governador Tarcísio em visão do tamanho do Estado, em reformas, em concessões, em parceria com a iniciativa privada. Tenho divergência nesse ponto, no ponto de vista político. Acho um erro o tema da anistia. Acho ruim para o país.

Polarização e presidência

Pleiteando uma possível candidatura à Presidência da República, Leite disse não se sentir representado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual presidente, e nem por Bolsonaro (PL), principal nome da oposição.

— Entendo que posso dar uma contribuição porque sou alguém que não se vincula nem a Lula, nem Bolsonaro, não me sinto representado por nenhum dos dois (...) Está ruim. Não me sinto representado. Muitos brasileiros não se sentem representados por essa divisão e eu gostaria de poder representar um caminho alternativo que não tenha vinculação nenhuma com nenhum desses caminhos — iniciou.

Na sequência, o governador lembrou os processos envolvendo Lula e Bolsonaro.

— O presidente atual foi preso por corrupção. Depois houve uma, vamos lembrar, uma anulação da decisão. Não porque se contestem as provas do que tem acontecido, porque o foro em que foi julgado se julgou depois que não era competente para isso — disse sobre Lula.

Concessões

Recentemente, Eduardo Leite bancou a aposta na concessão de trechos de rodovias estaduais à iniciativa privada. Questionado sobre a decisão, que implica na implementação de novos pedágios, o governador argumentou que é uma medida necessária para financiar melhorias estruturais nas estradas, que o Estado não possui verbas para fazer.

— Estamos falando de bilhões de reais em concessões. O Estado não teria nenhuma capacidade de fazer esses investimentos com a sua capacidade própria — explicou.

Estímulo aos produtores rurais

Em outro momento da entrevista, Leite comentou sobre o edital que o governo do RS irá lançar para apoiar produtores rurais que mantém práticas de sustentabilidade ativa. Aqueles que comprovarem as ações praticadas poderão receber até R$ 100 por hectare de sua propriedade.

— Nós vamos, nesse segundo edital, avançar para remunerar as práticas de sustentabilidade, o manejo adequado da água, da prática de manejo das pastagens, e agora no caso do arroz, que melhor contribuem para reduzir a emissão, que melhor protegem o meio ambiente — explicou.

O governador também revelou que serão disponibilizado R$ 6 milhões para o edital, inicialmente.

Veja a íntegra da entrevista