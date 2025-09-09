Motta reforça expectativa de semana "morna" na Câmara e afirma que não há previsão para pautar anistia

Motta decidiu que as sessões desta semana seriam realizadas remotamente para evitar conflito entre deputados. Bruno Spada / Câmara dos Deputados / Divulgação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reforçou que não há previsão para a anistia entrar na pauta da Casa legislativa. O projeto de lei que visa perdoar os envolvidos no 8 de Janeiro é de interesse dos aliados de Jair Bolsonaro — já que pode beneficiar o ex-presidente em caso de condenação no processo da trama golpista.

O Partido Liberal (PL) esperava definir nesta semana o relator do projeto, no entanto, Motta afirmou que não há previsão para isso.

— Não há previsão nem de pauta e nem de relator — disse o presidente da Câmara após sair da reunião sobre a PEC da Segurança Pública, nesta terça-feira (9), segundo o jornal O Globo.

Pautas de "consenso"

Durante reunião de líderes de partidos da Câmara dos Deputados, realizada mais cedo nesta terça, foi definido que a Casa só irá pautar e votar iniciativas de consenso.

A decisão reforça a expectativa de uma semana morna no Legislativo. Além disso, na segunda-feira (8), Motta decidiu que as sessões de 8 a 12 de setembro seriam realizadas remotamente. A intenção é de reduzir a tensão e evitar eventuais embates entre os parlamentares na semana do julgamento de Bolsonaro.

O presidente da Câmara já havia adiantado para a ministra das Relações Institucionais do governo, Gleisi Hoffmann, também na segunda, que a semana de votações será voltada para projetos de consenso.

"Texto alternativo"

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), voltou a rejeitar a proposta de anistia defendida pela oposição da Câmara: "ampla e irrestrita".