Motta diz que Lula está "caminhando para quarta eleição", e afirma que Câmara deve priorizar PEC da Segurança e reforma administrativa

Declaração foi dada durante discurso na abertura do Brasil do Futuro na organização Comunitas, em São Paulo

Estadão Conteúdo

Geovani Bucci (Broadcast)

