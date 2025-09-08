Motta determina a realização de sessões remotas em semana de julgamento do Bolsonaro

Deputados poderão então registrar presença e votar pelo aplicativo. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu que as sessões de 8 a 12 de setembro serão realizadas remotamente. Com a determinação, a semana decisiva para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro terá a Casa legislativa vazia.

A intenção, segundo o g1, é de reduzir a tensão e evitar eventuais embates entre os deputados. Os parlamentares poderão então registrar presença e votar pelo aplicativo, sem necessidade de estar em Brasília durante o no período.

Existe uma preocupação por parte do governo e pressão por parte da oposição para que Motta paute a urgência do projeto da anistia. No entanto, o presidente da Casa afirmou à ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, que a semana de votações será voltada para projetos de consenso.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), disse que, apesar das sessões remotas, os deputados aliados de Bolsonaro devem estar em Brasília. Por isso, segundo ele, é necessário atenção redobrada.