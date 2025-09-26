Política

Em Brasília
Notícia

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Ministro do STF argumenta que o encontro religioso não pode ser "usado como desvio de finalidade" para acrescentar pessoas à lista de visitas não requeridas

Estadão Conteúdo

Bruna Rocha

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS