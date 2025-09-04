Moraes rebate acusações de Tagliaferro sobre adulteração de documentos no inquérito das fake news

Tagliaferro (E) foi chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. @edutagliaferro / Instagram / Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contestou nesta quinta-feira (4) as acusações de adulteração de documentos feitas por Eduardo Tagliaferro, seu ex-assessor — indiciado por vazamento de informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Tagliaferro, que atualmente está foragido na Itália, apresentou uma denúncia à Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, por videoconferência. Ele afirmou que Moraes teria adulterado documentos de uma operação da Polícia Federal (PF).

Os supostos documentos adulterados faziam parte do inquérito das Fake News, relatado por Alexandre de Moraes.

"Todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República", argumentou o magistrado.

O perito sustenta que a data foi alterada porque Moraes não queria que parecesse que a ação foi realizada por conta de uma notícia veiculada na imprensa na época.

Metadados apresentados por Tagliaferro mostram que o documento teria sido criado no dia 28 de agosto de 2022, às 10h33min. O documento foi incluído no processo de investigação com outra data: 22 de agosto.

O relatório em questão foi elaborado em agosto de 2022 e se refere a uma matéria publicada no Metrópoles em que empresários pediram golpe de Estado em mensagens do WhatsApp. Operação da PF foi feita naquele mesmo mês contra os empresários.

— Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, relatório, com data retroativa, e eu assinando pelo STF, ao qual eu não era nomeado — disse Tagliaferro. — Trata-se de manipulação e criação de uma investigação que nunca existiu e colocada a data da busca e apreensão para justificar que essa busca e apreensão não se deu somente com base numa matéria jornalística e sim, fraudulentamente, com base numa investigação que nunca existiu — completou.

Quem é Tagliaferro

Tagliaferro é perito digital, formado em Engenharia Civil e Direito pela Universidade Paulista (Unip). Também é mestre em Inteligência Artificial pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Ele atuou em um núcleo de inteligência da Corte e chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED) do TSE. O órgão tinha a função de combater fake news relacionadas ao processo eleitoral, em especial os ataques às urnas eletrônicas, além de monitorar as redes sociais e a checar publicações que pudessem ser consideradas irregulares.

Recentemente, Tagliaferro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo vazamento de conversas entre servidores do STF e do TSE que assessoravam diretamente Moraes em 2022, quando o magistrado presidia a Corte Eleitoral.

O ex-assessor é acusado dos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação penal sobre organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito.

Leia a resposta de Moraes:

"O gabinete do Ministro Alexandre de Moraes esclarece que, no curso das investigações dos Inq 4781 (Fake News) e Inq 4878(milícias digitais), nos termos regimentais, diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, que, no exercício do poder de polícia, tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à Democracia e às Instituições.

Os relatórios simplesmente descreviam as postagens ilícitas realizadas nas redes sociais, de maneira objetiva, em virtude de estarem diretamente ligadas as investigações de milícias digitais.

Vários desses relatórios foram juntados nessas investigações e em outras conexas e enviadas à Polícia Federal para a continuidade das diligências necessárias, sempre com ciência à Procuradoria Geral da República. Todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria Geral da República.