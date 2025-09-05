Moraes pede sessões extras para julgamento de Bolsonaro e outros sete réus

Ministro Alexandre de Moraes é o relator do processo da trama golpista. Antonio Augusto / STF/Divulgação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu ao presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, que sejam marcadas sessões extras para o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus do núcleo 1 da trama golpista. O pedido foi encaminhado nesta sexta-feira.

Além das sessões marcadas para terça, quarta e sexta-feira da próxima semana, Moraes pediu que o caso também seja julgado nos turnos da manhã e da tarde de quinta-feira.

"Solicito ao Excelentíssimo Presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, o agendamento de novas sessões complementares para a realização do julgamento, a serem realizadas na quinta-feira, dia 11/9/2025", escreveu o ministro.

O núcleo 1, considerado o núcleo crucial para a tentativa de golpe de Estado começou a ser julgado nesta semana, com sessões na terça e na quarta.