Moraes pede sessões extras para julgamento de Bolsonaro e outros sete réus

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu ao presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, que sejam marcadas sessões extras para o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus do núcleo 1 da trama golpista. O pedido foi encaminhado nesta sexta-feira.
Além das sessões marcadas para terça, quarta e sexta-feira da próxima semana, Moraes pediu que o caso também seja julgado nos turnos da manhã e da tarde de quinta-feira.
"Solicito ao Excelentíssimo Presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, o agendamento de novas sessões complementares para a realização do julgamento, a serem realizadas na quinta-feira, dia 11/9/2025", escreveu o ministro.
O núcleo 1, considerado o núcleo crucial para a tentativa de golpe de Estado começou a ser julgado nesta semana, com sessões na terça e na quarta.
No primeiro dia, Moraes apresentou o relatório do caso e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou as manifestações finais da acusação. Já no dia seguinte, foi a vez das defesas apresentarem suas alegações finais.
Na próxima semana, devem ser apresentados os votos do relator e dos demais magistrados da Primeira Turma.