Moraes pede explicações à Polícia Penal sobre demora para Bolsonaro retornar para casa após consulta médica no domingo

Ex-presidente foi ao hospital no domingo, com autorização de Moraes. Sergio Lima / AFP

Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para que a Polícia Penal explique porque Jair Bolsonaro demorou para retornar para casa, onde cumpre prisão domiciliar, após a consulta médica que realizou no Hospital DF Star, em Brasília, no domingo (14). O pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi protocolado nesta segunda-feira (15).

Entre as solicitações, Moraes pediu esclarecimento sobre "o motivo de não ter sido realizado o transporte imediato logo após a liberação médica". Conforme o g1, o ministro também solicitou detalhes sobre o carro que transporto Jair Bolsonaro até o hospital e o nome dos agentes que o acompanharam.

O prazo para os esclarecimento começa a valer no momento em que a Polícia Penal do Distrito Federal for oficialmente notificada, o que pode acontecer ainda nesta segunda-feira. Até a atualização mais recente deste texto, o órgão ainda não havia recebido a determinação de Moraes.

Bolsonaro passou a manhã de domingo no hospital, onde passou por procedimento de remoção de lesões na pele e recebeu reposição de ferro por via venosa após exames evidenciarem um quadro de anemia. O ex-presidente também foi diagnosticado com pneumonia.

Ao deixar o hospital, Bolsonaro ficou cerca de seis minutos parado em frente ao carro em que voltou para casa. Calado, o ex-presidente acompanhou os gritos de apoio de seus apoiadores que foram até a frente da unidade médica.