Política

Prisão domiciliar
Notícia

Moraes pede explicações à Polícia Penal sobre demora para Bolsonaro retornar para casa após consulta médica no domingo

Ministro estabeleceu prazo de 24 horas para que detalhes sobre a escolta do ex-presidente ao Hospital DF Star sejam esclarecidas, como o nome dos agentes e o modelo do carro utilizado

Zero Hora

