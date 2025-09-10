Moraes nega pedido de Bolsonaro para receber "visitas contínuas" de lideranças do PL

Todas as visitas recebidas pelo ex-presidente devem ser autorizadas por Moraes. Ton Molina / Estadão Conteúdo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou, nesta quarta-feira (10), o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para receber visitas contínuas de lideranças do Partido Liberal (PL) em sua casa, onde cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto.

Todas as visitas recebidas pelo ex-presidente devem ser autorizadas por Moraes — exceto familiares próximos que têm o direito de ir à residência sem novas permissões.

No pedido da defesa de Bolsonaro, estavam inclusos os nomes do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (RJ), o secretário-geral da legenda, o senador Rogério Marinho (RN), a deputada Caroline de Toni (SC) e o vice-presidente do partido, Bruno Scheid. As informações são do jornal O Globo.

Conforme decisão de Moraes, as visitas só ocorrerão após prévia autorização.

"Indefiro o pedido, devendo os pedidos de visitação serem formulados de maneira individualizada e específica, como determinado a todos os interessados", diz em sua decisão.

LEIA TAMBÉM Homem é baleado com tiro de borracha ao tentar invadir o Palácio do Planalto

No entanto, o magistrado permitiu que Bolsonaro recebesse novas visitas para os próximos dias: como a do senador Carlos Portinho (RJ), no dia 16, do senador Marcos Rogério (TO), no dia 17, do deputado Ubiratan Sanderson (RS), no dia 18, e do vice-presidente do partido, Bruno Scheid, no dia 19.



