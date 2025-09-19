Política

Ação penal no STF

Moraes mantém prisão de "kids pretos" e agente da PF acusados de participação na trama golpista

Investigados do núcleo 3, os réus respondem por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e destruição de patrimônio tombado

Estadão Conteúdo

Raisa Toledo

