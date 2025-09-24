Moraes envia denúncia contra Eduardo Bolsonaro para Hugo Motta

Parlamentar vive nos Estados Unidos desde março. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

O parlamentar é acusado de coação durante o processo da trama golpista. Moraes atendeu ao pedido da própria procuradoria para que a Câmara seja comunicada sobre a denúncia. No entendimento do procurador-geral, Paulo Gonet, a Casa pode adotar medidas disciplinares contra o deputado.

Na segunda-feira (22), Gonet denunciou Eduardo e o blogueiro Paulo Figueiredo pelo crime de coação no curso do processo. O procurador entendeu que ambos fomentam a adoção de sanções dos Estados Unidos contra o Brasil e ministros da Corte.

Na mesma decisão, Moraes autorizou as defesas de Eduardo e Figueiredo a terem acesso às investigações sobre o tarifaço. Ambos vivem nos Estados Unidos.

Mais cedo, Motta negou a indicação de Eduardo para a liderança da minoria na Câmara. No entendimento do presidente da Casa, o deputado não pode exercer a função por estar no Exterior.

"Parceiros internacionais"

Em nota conjunta à imprensa, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo desqualificaram a denúncia da PGR e reafirmaram que vão continuar atuando com "parceiros internacionais" para que novas sanções sejam aplicadas a autoridades brasileiras.