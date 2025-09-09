Moraes é ameaçado com novas sanções pela Embaixada dos EUA em meio a julgamento da trama golpista

Alexandre de Moraes leu seu voto no julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bruno Peres / Agência Brasil

Enquanto Alexandre de Moraes lia seu voto no julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus do "núcleo crucial" da trama golpista, nesta terça-feira (9), a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou mensagem do subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado, Darrente Battie, com com ameaça de novas sanções ao ministro (leia abaixo).

O texto publicado na rede social X cita o aniversário de 203 anos da independência do Brasil.

"Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores de liberdade e justiça", diz um trecho da mensagem.

Battie ainda acusou Moraes de "abusos de autoridade". Na sequência, disse que os Estados Unidos continuarão a tomar "medidas cabíveis" contra o ministro brasileiro.

"Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais – continuaremos a tomar as medidas cabíveis", finaliza o texto, em tom de ameaça.

Trama golpista

O julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus apontados como membros do "núcleo crucial" da trama golpista foi retomado nesta terça-feira, com a leitura do voto de Alexandre de Moraes. Em sua apresentação, o ministro mostrou slides que indicam o ex-presidente como "líder" de uma organização criminosa.

Moraes detalhou cada medida tomada durante o governo Jair Bolsonaro, cujo objetivo, sustenta o relator, seria subverter o resultado da eleição de 2022 e permanecer no poder.

Lei Magnitsky