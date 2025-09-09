Política

Moraes é ameaçado com novas sanções pela Embaixada dos EUA em meio a julgamento da trama golpista

Órgão norte-americano publicou mensagem no X na manhã desta terça-feira, enquanto ministro apresentava seu voto na ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus do núcleo "crucial" da tentativa de golpe

Zero Hora

