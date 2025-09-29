Moraes diz que Eduardo Bolsonaro dificulta notificação judicial e ordena citação por edital

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta segunda-feira (29) que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está dificultando o processo de notificação sobre a denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo Moraes, o parlamentar está fora do Brasil para fugir de uma possível responsabilização judicial e evitar a aplicação da lei. Eduardo mora nos Estados Unidos desde o início do ano.
Diante da situação, segundo o g1, o ministro determinou que a notificação seja feita por edital – medida excepcional que consiste na publicação de um aviso em veículos oficiais, como jornais ou sites da internet, para informar o interessado sobre um ato processual. Já no caso do outro denunciado, o blogueiro Paulo Figueiredo, a notificação será realizada por meio de cooperação internacional, via carta rogatória.
A denúncia da PGR, apresentada em 22 de setembro, acusa Eduardo e Figueiredo de coação em processo judicial. O caso está relacionado à atuação do deputado para atrapalhar o processo sobre tentativa de golpe de Estado, no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão. Segundo a PGR, Eduardo buscou apoio junto ao governo Donald Trump, nos Estados Unidos, para impor sanções ao Brasil e a autoridades do Judiciário como forma de represália ao julgamento.
Moraes também determinou que as acusações contra ambos sejam analisadas separadamente. Os denunciados têm prazo de 15 dias para apresentar suas defesas antes que o Supremo decida se acolhe ou não a denúncia e abre ação penal.
Na decisão, o ministro destacou que Eduardo mantém gabinete em funcionamento na Câmara dos Deputados e endereço em Brasília, onde vive sua família. Segundo Moraes, o deputado poderia confirmar a ciência da notificação de forma digital, mas opta por dificultar o processo. “Não restam dúvidas de que o denunciado, mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado”, escreveu o ministro.