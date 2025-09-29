Moraes diz que Eduardo Bolsonaro dificulta notificação judicial e ordena citação por edital

Defesa de Eduardo terá 15 dias para se manifestar após publicação de edital de citação. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta segunda-feira (29) que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está dificultando o processo de notificação sobre a denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo Moraes, o parlamentar está fora do Brasil para fugir de uma possível responsabilização judicial e evitar a aplicação da lei. Eduardo mora nos Estados Unidos desde o início do ano.

Diante da situação, segundo o g1, o ministro determinou que a notificação seja feita por edital – medida excepcional que consiste na publicação de um aviso em veículos oficiais, como jornais ou sites da internet, para informar o interessado sobre um ato processual. Já no caso do outro denunciado, o blogueiro Paulo Figueiredo, a notificação será realizada por meio de cooperação internacional, via carta rogatória.

Moraes também determinou que as acusações contra ambos sejam analisadas separadamente. Os denunciados têm prazo de 15 dias para apresentar suas defesas antes que o Supremo decida se acolhe ou não a denúncia e abre ação penal.