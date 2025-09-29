Política

Em caso excepcional
Notícia

Moraes diz que Eduardo Bolsonaro dificulta notificação judicial e ordena citação por edital

Ministro do STF afirma que deputado está fora do país para evitar responsabilização; blogueiro Paulo Figueiredo, será notificado por meio de cooperação internacional, via carta rogatória

Zero Hora

