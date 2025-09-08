Moraes determina prisão de mais quatro condenados pelo 8 de Janeiro

Sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram depredadas em 8 de janeiro de 2023. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão de mais quatro pessoas que haviam sido condenadas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A decisão foi proferida nos últimos dias, com mandados expedidos após a conclusão das ações penais contra o quarteto e o esgotamento de recursos.

Conforme o jornal O Globo, os alvos da decisão de Moraes são:

Evando Ericson Vieira de Medeiros, condenado a dois anos e cinco meses de prisão

Jorgeleia Schmoeler, condenada a 14 anos de prisão

Márcio Castro Rodrigues, condenado a dois anos e cinco meses de prisão

Robson Victor de Souza, condenado a 14 anos de prisão

Ainda conforme O Globo, Jorgeleia aparece em vídeo do 8 de Janeiro afirmando que estava "ajudando a invadir os Três Poderes". Em outra gravação do dia, Souza é visto dentro do Palácio do Planalto.

O caso de Medeiros e Rodrigues é diferente. Ambos estavam no acampamento de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro que foi montado ao lado do quartel-general do Exército em Brasília.