Política

Medida revogada
Notícia

Moraes desbloqueia redes sociais de Carla Zambelli, mas com restrições

Ministro do STF autorizou reativação de contas da deputada. Presa na Itália desde julho, a parlamentar licenciada aguarda uma decisão sobre o processo de extradição ao Brasil

Zero Hora

