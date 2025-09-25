Moraes desbloqueia redes sociais de Carla Zambelli, mas com restrições

Zambelli não pode atentar contra instituições ou o Estado Democrático de Direito nas redes sociais. NINO CIRENZA / Ato Press

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou o bloqueio de perfis, canais e contas da deputada Carla Zambelli (PL-SP), que está presa na Itália desde 29 de julho. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (25) e autoriza a reativação das contas em plataformas como Gettr, Meta, LinkedIn, TikTok, X (antigo Twitter), Telegram e YouTube, segundo o g1.

Segundo Moraes, “no atual momento processual não há necessidade da manutenção dos bloqueios determinados nas redes sociais”, sendo proibido apenas postagens ilícitas que motivaram a decisão judicial. O ministro também intimou os advogados das empresas responsáveis pelas plataformas para que cumpram a determinação.

Apesar da liberação das contas, Moraes impôs uma multa diária de R$ 20 mil caso Zambelli volte a publicar conteúdos com discursos de ódio ou que atentem contra as instituições e o Estado Democrático de Direito.

Durante depoimento na Câmara dos Deputados, na quarta-feira (24), Zambelli criticou o bloqueio das redes sociais e fez ataques ao ministro do STF.