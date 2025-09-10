Moraes autoriza ida de Bolsonaro a hospital com escolta policial

Réu no julgamento da trama golpista, Bolsonaro está em prisão domiciliar. EVARISTO SA / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro a um hospital no próximo domingo para a realização de um procedimento médico. De acordo com O Globo, o deslocamento deve ser realizado com escolta policial.

Bolsonaro está em prisão domiciliar e precisa da autorização do ministro para deixar suar residência. O ex-presidente passará por uma cirurgia para remover lesões da pele. Os motivos indicados foram um nevo melanocítico do tronco (uma pinta) e uma neoplasia de comportamento incerto, um tumor que pode ser definido como benigno ou maligno.

A autorização de Moraes exige a apresentação de um atestado informando o comparecimento, a data e os horários de atendimentos. O documento deve ser apresentado em até 48 horas após o procedimento.