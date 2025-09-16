Política

8 de Janeiro

Moraes autoriza "Débora do batom" a cumprir pena em prisão domiciliar

Condenada a 14 anos de detenção por pichar estátua dos Três Poderes, cabeleireira terá de usar tornozeleira eletrônica e fica impedida de acessar as redes sociais

