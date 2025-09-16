Moraes autoriza "Débora do batom" a cumprir pena em prisão domiciliar

Estátua pichada por Débora. CARLOS ALVES MOURA / SCO / STF

A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que ficou conhecida como "Débora do batom" por pichar a Estátua dos Três Poderes nos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro, foi autorizada a cumprir pena em prisão domiciliar. A decisão foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (15).

Na ocasião, Débora utilizou um batom para escrever a frase "Perdeu, mané" na estátua. A cabeleireira foi condenada a 14 anos de prisão pela Primeira Turma da Corte em abril, pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

O caso transitou em julgado, ou seja, foram esgotados todos os recursos disponíveis pela defesa em 26 de agosto. Com isso, Moraes entendeu que deve ser mantida a prisão domiciliar no início da execução da pena, além de exigir o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de usar as redes sociais e de receber visitas sem autorização.

Ela também não pode conceder entrevistas e se comunicar com outros investigados do caso, cautelares que já estavam em vigor.

A defesa da condenada também informou que o pedido de progressão de regime aguarda análise do mérito, fundamentado no cálculo de execução penal e no período em que ela já cumpriu prisão preventiva. Débora estava presa há dois anos, desde a oitava fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal em março de 2023, quando foi autorizada por Moraes a seguir em prisão domiciliar.

O julgamento da cabeleireira gerou a primeira divergência de Moraes com o ministro Luiz Fux, que defendeu pena de um ano e seis meses para Débora. Foi a primeira vez que um magistrado discordou publicamente do relator das ações do plano de golpe e do 8 de Janeiro.