Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de relator da anistia, Tarcísio de Freitas e outros aliados

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. SERGIO LIMA / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (15) o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber a visita do deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE). O parlamentar foi o relator do projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro e tramitou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara em 2024 – antes de ser tirado da pauta pelo então presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

O encontro está previsto para o dia 22 de setembro. Moraes também autorizou as visitas de outros aliados de Bolsonaro.

Entre eles, estão o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o deputado federal Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ), os senadores Wilder Morais (PL-GO) e Rogério Marinho (PL-RN), e o ex-ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida.

Já no dia 29, entre as 9h e as 18h, o ex-presidente poderá receber o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Prisão domiciliar

Desde 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação de Alexandre de Moraes. Além disso, as visitas foram restringidas a familiares e aliados, que precisam de autorização do STF.

O magistrado também autorizou a visitação de amigos da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro para reuniões domiciliares de um grupo de oração.

As medidas de restrição de visitação e de prisão domiciliar foram decretadas após o ministro entender que Bolsonaro usou redes sociais de seus filhos para burlar a proibição de usar esse tipo de mídia, inclusive por intermédio de terceiros.

As determinações ocorreram no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e o próprio Bolsonaro são investigados por atuarem junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo, entre elas, o cancelamento de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky.