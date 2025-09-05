Moraes abre prazo para PGR e réus do núcleo de "gerência" da tentativa de golpe enviarem alegações finais

Essa é a última etapa antes de o processo ficar pronto para julgamento. Antonio Augusto / STF/Divulgação

O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou notificar a Procuradoria-Geral da República (PGR) e as defesas dos réus do núcleo 2 — "gerência" — da trama golpista para apresentarem seus últimos argumentos no processo.

A PGR terá 15 dias para enviar as alegações finais ao STF. Depois disso, começa a contar o mesmo prazo para as defesas encaminharem seus argumentos ao tribunal. Essa é a última etapa antes de o processo ficar pronto para julgamento.

Em despacho publicado nesta sexta-feira (5), Moraes declarou a conclusão da instrução da ação penal — fase em que são ouvidas testemunhas e produzidas provas complementares. Com isso, o processo entra na reta final.

Veja quem responde ao processo:

Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Fernando de Sousa Oliveira, ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência

Coronel Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

General Mário Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência

Segundo a denúncia, Silvinei Vasques, Marília Alencar e Fernando de Sousa Oliveira usaram a PRF e a estrutura do Ministério da Justiça para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022. Eles teriam produzido relatórios de inteligência para montar operações que dificultassem o voto de eleitores do Nordeste, reduto histórico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Leia Mais PGR pede condenação de mais sete réus no julgamento da trama golpista

Mário Fernandes foi acusado de coordenar "ações de monitoramento e neutralização violenta de autoridades públicas", em conjunto com Marcelo Câmara, no que ficou conhecido como "Plano Punhal Verde e Amarelo", e de fazer a interlocução com lideranças populares ligadas aos atos golpistas do 8 de Janeiro de 2023.