Michelle defende candidatura de Bolsonaro à presidência e diz que não deseja concorrer ao cargo: "Quero ser primeira-dama" 

"Vamos trabalhar pra reeleger o nosso presidente Jair Bolsonaro", disse Michelle. JL ROSA / AFP

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, em evento do PL realizado neste sábado (27), que não quer ser candidata a presidente da República. Michelle pediu aos correligionários que trabalhem para eleger Jair Bolsonaro ao cargo. Atualmente, o ex-presidente está inelegível e em prisão domiciliar.

Michelle ainda fez críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que tem sido alvo de "humilhação" por ser submetida à revista policial durante o cumprimento da prisão domiciliar de Bolsonaro.

As declarações foram dadas pela ex-primeira-dama durante um encontro do PL Mulher em Ji-Paraná, em Rondônia.

Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, publicada na última quarta-feira (24), Michelle havia admitido que poderia assumir uma candidatura caso fosse necessário para a defesa do legado de Jair Bolsonaro. Já no evento deste sábado, ela afirmou que será "a voz" de Bolsonaro pelo Brasil e até no Exterior.

— Nós precisamos eleger o maior número de deputados e senadores em 2026 e vamos trabalhar pra reeleger o nosso presidente Jair Bolsonaro. Porque eu não quero ser presidente, não, eu quero ser primeira-dama. E eu sei que a restituição de nossa nação virá — discursou.

Ela fez críticas à tornozeleira eletrônica aplicada a Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes e reclamou da imposição de revista policial para as entradas e saídas de sua casa.

— Nem traficante e bandido está tendo o tratamento que eu estou tendo hoje na minha casa. A minha filha presenciando essa humilhação, essa violação de direitos. Ela não tem culpa, e o carro dela tem que ser revistado na hora que ela sai e ela chega. Uma menina de 14 anos. O meu fusca foi revistado — afirmou Michelle.