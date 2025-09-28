Política

Em evento do PL
Notícia

Michelle defende candidatura de Bolsonaro à presidência e diz que não deseja concorrer ao cargo: "Quero ser primeira-dama" 

Anteriormente, em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, ela havia admitido que poderia vir a concorrer ao Palácio do Planalto

Estadão Conteúdo

Aguirre Talento

