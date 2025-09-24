Michelle Bolsonaro diz estar pronta para "cumprir a vontade de Deus" de concorrer à Presidência

Michelle em ato bolsonarista em Belém (PA), em agosto. RAIMUNDO PACCÓ / AGÊNCIA ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro admitiu a possibilidade de disputar a Presidência da República em 2026, caso Jair Bolsonaro (PL) permaneça fora da corrida eleitoral.

Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, nesta quarta-feira (24), Michelle afirmou estar pronta para “cumprir a vontade de Deus” e se levantar como “uma leoa” para defender os valores conservadores.

Durante a entrevista, a ex-primeira-dama criticou o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula, descrevendo o julgamento de seu marido como uma “farsa judicial”. Ela também declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes são responsáveis pelas sanções impostas ao Brasil pelo governo de Donald Trump, que elevou tarifas sobre produtos brasileiros em julho.

Segundo pesquisa Datafolha recente, Michelle aparece melhor posicionada que os filhos de Bolsonaro em simulações de segundo turno contra Lula. No levantamento, ela teria 40% das intenções de voto, contra 48% do atual presidente.

A possibilidade de uma chapa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também é cogitada por aliados bolsonaristas. Embora tenha se colocado como pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle indicou que sua prioridade atual é cuidar da família, diante das questões legais que envolvem Bolsonaro.