Michelle acompanha julgamento de Bolsonaro na sede do PL e publica mensagem religiosa

Ex-primeira-dama acompanha julgamento ao lado de presidente do PL. Carolina Antunes / Presidência da República/Divulgação

Michelle Bolsonaro decidiu acompanhar o primeiro dia do julgamento do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, afastada dele. Ela escolheu a sede do Partido Liberal (PL) para acompanhar o início do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira (2).

A ex-primeira-dama reforça o grupo de parlamentares aliados de Bolsonaro, que estão reunidos para definir os próximos passos a partir do desenrolar do julgamento. Conforme o jornal O Globo, Michelle acompanha o primeiro dia ao lado de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e outros integrantes do partido.

Os demais membros da oposição se reuniram na casa do Luciano Zucco (PL-RS), deputado federal gaúcho e líder da oposição no Congresso.

Em prisão domiciliar, Jair Bolsonaro acompanha o julgamento de sua casa, em um condomínio de luxo no bairro Jardim Botânico, em Brasília. O ex-presidente optou não ir até o tribunal da Primeira Turma, por questões médicas e orientação de sua defesa.

O ex-presidente está acompanhado por dois de seus quatro filhos: Carlos e Jair Renan, que também participaram de uma vigília, na segunda-feira (1º), em frente ao condomínio onde o Bolsonaro reside. Senador, Flávio está no Congresso, enquanto o deputado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos.

Em meio ao julgamento, por volta das 10h, Michelle publicou uma trecho do Salmo 100 da Bíblia. Ela compartilhou a mensagem no stories do Instagram, modalidade que fica apenas 24 horas no ar.

Mensagem compartilhada por Michelle durante o julgamento de Bolsonaro. Instagram: @michellebolsonaro / Reprodução