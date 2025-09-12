Mesmo com réus condenados por tentativa de golpe de Estado, recursos podem adiar prisão dos envolvidos; entenda

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Sergio Lima / AFP

Condenado por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro não deve ir automaticamente para a cadeia. O usual é que o Supremo Tribunal Federal (STF) aguarde a tramitação de recursos da defesa do réu antes de determinar prisões. Tem sido assim com a imensa maioria dos acusados de invasão e depredação das sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Em alguns poucos casos, porém, o Judiciário decreta a prisão preventiva do condenado, mesmo antes do esgotamento das apelações judiciais no processo.

Os outros sete réus do chamado núcleo crucial — Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto — também foram condenados.

O costumeiro é que a prisão não ocorra antes da publicação do acórdão da sentença e esgotados os recursos da defesa. Especialmente quando há embargos infringentes, é costume o condenado esperar em liberdade o julgamento do recurso.

Os criminalistas Andrei Zenkner Schmidt e Alexandre Wunderlich, com grande experiência em causas nos tribunais superiores, como o STF e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), explicam os tipos de recursos e analisam as possibilidades do caso específico de Jair Bolsonaro e dos outros sete condenados do núcleo principal do processo por golpe de Estado. Os especialistas pinçam também outros julgamentos ocorridos, para efeito de comparação:

Possibilidade de recursos

Após condenações, as defesas podem apresentar embargos de declaração ou embargos infringentes.

Embargos de declaração

Os embargos de declaração são ajuizados quando a decisão final contém alguma obscuridade (falta de clareza), omissão (ponto não discutido), contradição (informações opostas) ou erro material (como um erro de digitação ou cálculo), explica Alexandre Wunderlich. Podem ser movidos mesmo quando o acusado é condenado por unanimidade.

Em geral, esse tipo de recurso não tem poder de mudar o mérito da decisão, mas, em raros casos, o erro reconhecido leva a uma modificação.

São comuns alegações de cerceamento de defesa ou contrárias à dosimetria da pena, por exemplo. O prazo para mover esse tipo de recurso é de dois dias após a sentença. O entendimento do STF é de que a pena pode começar a ser cumprida caso ocorra a rejeição desses embargos de declaração.

Embargos infringentes

Os embargos infringentes podem ser ajuizados quando a condenação não se der por unanimidade e podem requisitar absolvição. Entendimento recente da Corte sustenta que esse tipo de recurso só cabe em decisão de Turma quando houver dois votos absolvendo determinado réu, em algum dos crimes.

Foi o que aconteceu com o julgamento do político Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo, que teve recusado o pedido de embargos infringentes num julgamento por lavagem de dinheiro, explica Andrei Schmidt. Isso porque Maluf só teve um voto a favor da absolvição, no STF.

Caso qualquer um dos condenados obtivesse dois votos pela absolvição, o embargo infringente seria cabível e julgado em plenário, pelos 11 ministros da Corte. Se houvesse absolvição, a Procuradoria-Geral da República também pode recorrer.

No entanto, o placar da votação na Primeira Turma terminou em quatro votos pela condenação e apenas um pela absolvição de Bolsonaro e a maioria dos réus.

Divergência quanto às preliminares

O ministro Luiz Fux, nas preliminares do seu voto, considerou que o STF não poderia julgar Jair Bolsonaro, porque ele já não possui foro especial e, portanto, deveria ser julgado por juiz de primeira instância. Fux foi vencido nesse tema, mas nada impede que, no futuro, o STF reabra a questão com base no voto do ministro e anule o julgamento. Isso aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva, que teve condenação anulada porque o STF considerou que Curitiba não era o foro adequado para julgar o réu, pois os crimes teriam ocorrido em outra parte do país.

Cumprimento da pena

Os condenados não devem ficar em presídios comuns. Seis deles são militares e dois são delegados da Polícia Federal, podendo ser beneficiados com prisão especial, conforme previsto no Código de Processo Penal (CPP).

De acordo com o artigo 61 do Código Penal Militar (CPM), membros das Forças Armadas condenados por crimes comuns cumprem pena em penitenciária militar.

No caso de Bolsonaro, há ainda possibilidade de prisão domiciliar. O ex-presidente foi condenado a uma pena de 27 anos e três meses de prisão — sendo 24 anos e nove meses de reclusão, mais dois anos e seis meses de detenção.

Momento de prisão

A prisão preventiva pode ser decretada em qualquer momento pelo magistrado, caso ele entenda que o condenado faz movimentos para fugir, para ameaçar testemunhas ou pôr a sociedade em risco de comoção social, por exemplo.

Andrei Schmidt não acredita que o julgamento de eventuais embargos demore tanto quanto os dois anos de tramitação dos recursos na ação penal de Collor. Já Wunderlich crê que pode demorar, mas lembra que dois réus já estão presos e situações assim costumam impulsionar o julgamento dos recursos.