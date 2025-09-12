Política

Primeira Turma do STF
Notícia

Mesmo com réus condenados por tentativa de golpe de Estado, recursos podem adiar prisão dos envolvidos; entenda

Após a sentença, é possível ajuizar dois tipos de embargos. Em raros casos, decisão é anulada. Em grande parte das vezes, é ligeiramente modificada

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS