Melo depõe na CPI das concessionárias de energia e reforça críticas à CEEE Equatorial

Sebastião Melo foi o primeiro prefeito a falar na CPI. Fernando Gomes / ALRS

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, compareceu nesta segunda-feira (15) na Assembleia Legislativa do Estado para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das concessionárias de energia. A CPI investiga a prestação de serviço das empresas que fornecem energia elétrica ao Rio Grande do Sul.

Melo foi o primeiro prefeito a falar e era um dos depoentes mais aguardados pela comissão. Ele é crítico da CEEE Equatorial, responsável pela rede elétrica da Capital. O prefeito reclama do serviço prestado pela empresa pelo menos desde 2023, dois anos depois de assinado leilão da estatal para o Grupo Equatorial Energia. Em dezembro daquele ano, houve falta de água em mais de 14 bairros da cidade, e Melo atribuiu à concessionária a responsabilidade pelo desabastecimento.

Durante a CPI, o prefeito teceu novas críticas à empresa, destacando três principais problemas relacionados ao serviço da concessionária.

Poda de árvores e recolhimento de galhos:

Segundo Melo, apesar de já ter ocorrido uma disputa sobre a responsabilidade pela poda de árvores onde passam os fios da CEEE Equatorial, pacificando-se que a responsabilidade é da empresa e não do município, em diversas oportunidades não há o recolhimento das árvores podadas por parte da empresa.

— Depois de muita disputa, pacificou-se, então, que essa poda de árvores deveria ser deles (da CEEE Equatorial). Só que agora eles estão podando e não estão recolhendo. Isso fica um passivo que o 156 lota todos os dias. Ninguém reclama da Equatorial, reclama da prefeitura. Então, isso é um problema grave hoje — disse.

Para tentar contornar a situação, o prefeito disse que está aplicando multas e exigindo que a empresa informe seu plano de podas, com um prazo máximo de cinco dias para o recolhimento.

Posteamento irregular:

O prefeito também criticou a CEEE Equatorial por instalar postes de energia elétrica de forma irregular. Ou seja, sem a comunicação prévia à prefeitura para a verificação de viabilidade da instalação.

De acordo com o prefeito, isso vem danificando a rede de água da cidade, além de gerar situações como a instalação de postes em meio a ciclovias e locais destinados à acessibilidade.

— Quem regula o solo urbano de uma cidade é o gestor local. Eu não posso sair posteando redes nas vilas, em qualquer lugar, sem comunicar à prefeitura — argumentou, fazendo alusão ao Plano Diretor.

Emaranhado de fios:

O último ponto destacado diz respeito aos emaranhados de fios sem utilização, presentes em diversos postes da cidade e que poluem a paisagem urbana.

Ele salientou que, embora existam diversas empresas telefônicas utilizando os postes, a responsabilidade final recai sobre a CEEE Equatorial, que é a proprietária da infraestrutura.

— Os postes são da CEEE. Então, ela não pode se ausentar desse debate. Tem uma ação civil sobre isso, mas o que acontece? Tem audiências intermináveis — afirmou Melo.

Outros pontos destacados

Durante a oitiva, o prefeito da Capital também defendeu maior fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) sobre os serviços da concessionária.

Ele destacou ainda que existe uma dificuldade de diálogo com a direção da Equatorial para a resolução dos problemas.

A convocação de Melo para a CPI foi aprovada pelos deputados que integram a comissão, a partir de um requerimento apresentado pela deputada Laura Sito (PT).

A expectativa era de que o depoimento do prefeito fornecesse subsídios para que os parlamentares pudessem compreender a forma como a prefeitura da Capital vem lidando com os problemas relacionados ao abastecimento de energia elétrica e, também, quais são as medidas adotadas pelo Executivo de Porto Alegre para contornar as situações.

Entenda a comissão

Presidida pelo deputado Miguel Rossetto (PT), a CPI foi instalada em 12 de agosto e tem um prazo regimental de 120 dias para seus trabalhos. O foco da investigação recai sobre as duas maiores concessionárias do Estado, a CEEE Equatorial e a RGE. Juntas, elas são responsáveis por mais de 90% do serviço do RS.

O objetivo dos trabalhos, segundo Rossetto, é avaliar a capacidade operacional das empresas, verificar se possuem condições de responder por suas obrigações e se realizaram os investimentos necessários para garantir a qualidade da rede.

A expectativa dos trabalhos é construir um diagnóstico das razões que levam às falhas na oferta desse serviço essencial.