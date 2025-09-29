Médico é acionado para atender Jair Bolsonaro em casa após mal-estar

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde agosto. Sergio Lima / AFP

O médico Cláudio Birolini, responsável pela última cirurgia abdominal do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi acionado pela família do político nesta segunda-feira (29), para atendê-lo em casa.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, publicou no X que avalia a necessidade de levar o pai ao hospital:

"Estou com minha família avaliando a necessidade de levar meu pai novamente ao hospital. Ele enfrenta uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora. A Michelle está o deixando um pouco mais confortável e tranquilo, enquanto o médico já está a caminho de casa para avaliar a situação. Peço, por favor, que orem por ele!", escreveu.

Bolsonaro tem passado os dias em uma casa no bairro do Jardim Botânico, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar e está submetido a monitoramento por tornozeleira eletrônica por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida foi decretada no inquérito que apura a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, na aplicação da Lei Magnisky e outras sanções do governo norte-americano contra o Brasil.

Há cerca de duas semanas, ele e outros oito réus foram condenados por tramar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente recebeu pena de 27 anos e três meses de prisão.

Leia Mais Veja as penas impostas a Bolsonaro e aos demais condenados por golpe de Estado

Idas ao hospital

No dia 14 de setembro, Bolsonaro foi autorizado a sair da prisão domiciliar para ir ao hospital DF Star, em Brasília, onde realizou procedimentos médicos. O ex-presidente passou a manhã no local. Inicialmente a informação era de que Bolsonaro iria retirar lesões da pele.

Porém, além disso, o boletim de saúde do político informou que ele recebeu reposição de ferro por via endovenosa, porque exames laboratoriais evidenciaram que ele apresenta um quadro de anemia por deficiência de ferro.

Leia Mais Lula veta projeto que alteraria contagem do prazo de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa

Uma tomografia de tórax também detectou imagens residuais de um quadro de pneumonia recente por broncoaspiração. O médico de Bolsonaro, Claudio Birolini, disse que o ex-presidente está "bastante fragilizado" com toda a situação.