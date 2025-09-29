Política

Prisão domiciliar
Notícia

Médico é acionado para atender Jair Bolsonaro em casa após mal-estar

Vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, disse que avalia a necessidade de levar o pai ao hospital

Zero Hora

Estadão Conteúdo

