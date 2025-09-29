Política

Brasília
Notícia

Lula veta mudança na Lei da Ficha Limpa que reduziria prazo de inelegibilidade a políticos cassados

Medida será publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Veto terá de ser analisado pelo Congresso

Zero Hora

