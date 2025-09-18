Política

Pesquisa eleitoral
Notícia

Lula venceria em todos os cenários de 1º e 2º turnos nas eleições de 2026, segundo a Quaest

Presidente aparece à frente de nomes como Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Eduardo Leite. Porém, 59% são contra uma nova candidatura

Zero Hora

