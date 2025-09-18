Lula venceria em todos os cenários de 1º e 2º turnos nas eleições de 2026, segundo a Quaest

Pesquisa Quaest indica que 59% dos entrevistados são contra uma nova candidatura de Lula. EVARISTO SA / AFP

A pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (18) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganharia em todos os cenários de primeiro e segundo turnos das eleições presidenciais de 2026.

Foram traçados oito cenários de primeiro turno e nove cenários de segundo, com Lula concorrendo com: Ciro Gomes (PDT), Ratinho Júnior (PSD), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Jair Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Michelle Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (União), Eduardo Bolsonaro (PL) e Eduardo Leite (PSD).

O resultado da pesquisa de setembro se mantém estável em comparação com o mês anterior, quando Lula também apareceu à frente dos demais candidatos.

Cenários de 1º turno

Lula e Bolsonaro

Lula (PT): 32%

32% Jair Bolsonaro (PL): 24%

24% Ciro Gomes (PDT): 11%

Ratinho Júnior (PSD): 8%

Romeu Zema (Novo): 5%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 4%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

Lula e Michelle

Lula (PT): 33%

33% Michelle Bolsonaro (PL): 18%

18% Ciro Gomes (PDT): 13%

Ratinho Júnior (PSD): 8%

Romeu Zema (Novo): 6%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Lula e Tarcísio

Lula (PT): 35%

35% Tarcísio de Freitas (Republicanos): 17%

17% Ciro Gomes (PDT): 13%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 6%

Romeu Zema (Novo): 5%

Indecisos: 6%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula e Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 32%

32% Eduardo Bolsonaro (PL): 14%

14% Ciro Gomes (PDT): 14%

Ratinho Júnior (PSD): 10%

Romeu Zema (Novo): 6%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%

Indecisos: 6%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Lula, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 40%

40% Tarcísio de Freitas (Republicanos): 20%

20% Eduardo Bolsonaro (PL): 16%

16% Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula, Eduardo Bolsonaro e Ratinho

Lula (PT): 40%

40% Eduardo Bolsonaro (PL): 21%

21% Ratinho Júnior (PSD): 16%

16% Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula, Eduardo Bolsonaro e Zema

Lula (PT): 42%

42% Eduardo Bolsonaro (PL): 21%

21% Romeu Zema (Novo): 13%

13% Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula, Eduardo Bolsonaro e Caiado

Lula (PT): 43%

43% Eduardo Bolsonaro (PL): 21%

21% Ronaldo Caiado (União): 12%

12% Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Cenários de 2º turno

Lula e Ciro Gomes

Lula (PT): 40%

40% Ciro Gomes (PDT): 33%

33% Indecisos: 3%

Branco/nulo/não vai votar: 24%

Lula e Tarcísio

Lula (PT): 43% (eram 43% em agosto)

43% (eram 43% em agosto) Tarcísio de Freitas (Republicanos): 35% (eram 35%)

35% (eram 35%) Indecisos: 3% (eram 4%)

Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 18%)

Lula e Ratinho Jr.

Lula (PT): 44% (eram 44% em agosto)

44% (eram 44% em agosto) Ratinho Júnior (PSD): 32% (eram 34%)

32% (eram 34%) Indecisos: 3% (eram 4%)

Branco/nulo/não vai votar: 21% (eram 18%)

Lula e Bolsonaro

Lula (PT): 47% (eram 47% em agosto)

47% (eram 47% em agosto) Jair Bolsonaro (PL): 34% (eram 35%)

34% (eram 35%) Indecisos: 2% (eram 3%)

Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 15%)

Lula e Romeu Zema

Lula (PT): 45% (eram 46% em agosto)

45% (eram 46% em agosto) Romeu Zema (Novo): 32% (eram 32%)

32% (eram 32%) Indecisos: 4% (eram 4%)

Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 18%)

Lula e Michelle

Lula (PT) : 47% (eram 47% em agosto)

: 47% (eram 47% em agosto) Michelle Bolsonaro (PL): 32% (eram 34%)

32% (eram 34%) Indecisos: 3% (eram 3%)

Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 16%)

Lula e Caiado

Lula (PT): 46% (eram 47% em agosto)

46% (eram 47% em agosto) Ronaldo Caiado (União Brasil): 31% (eram 31%)

31% (eram 31%) Indecisos: 3% (eram 4%)

Branco/nulo/não vai votar: 20% (eram 18%)

Lula e Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 47% (eram 47% em agosto)

47% (eram 47% em agosto) Eduardo Bolsonaro (PL): 29% (eram 32%)

29% (eram 32%) Indecisos: 3% (eram 3%)

Branco/nulo/não vai votar: 21% (eram 18%)

Lula e Eduardo Leite

Lula (PT): 45% (eram 46% em agosto)

45% (eram 46% em agosto) Eduardo Leite (PSD): 26% (eram 30%)

26% (eram 30%) Indecisos: 4% (eram 4%)

Branco/nulo/não vai votar: 25% (eram 20%)

Lula deveria se candidatar à reeleição?

Outro ponto abordado pela pesquisa foi sobre a candidatura de Lula à reeleição. Neste cenário, 59% dos entrevistados se mostraram contra e 39% foram a favor. Outros 2% não souberam ou não responderam.

Bolsonaro deveria abrir mão de se candidatar?

A pesquisa mostrou também que a maioria dos entrevistados são contra uma possível candidatura de Bolsonaro, 76%. Apenas 19% disseram ser a favor e 5% não souberam ou não responderam.

Quem deve ser o candidato da direita?

Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro aparecem empatados (dentro da margem de erro) na pesquisa de quem deveria ser o nome da direita se Bolsonaro não for candidato. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, aparece empatado com Pablo Marçal, mas não com Tarcísio e Michelle.