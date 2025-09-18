Lula venceria em todos os cenários de 1º e 2º turnos nas eleições de 2026, segundo a Quaest

A pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (18) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganharia em todos os cenários de primeiro e segundo turnos das eleições presidenciais de 2026.
Foram traçados oito cenários de primeiro turno e nove cenários de segundo, com Lula concorrendo com: Ciro Gomes (PDT), Ratinho Júnior (PSD), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Jair Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Michelle Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (União), Eduardo Bolsonaro (PL) e Eduardo Leite (PSD).
O resultado da pesquisa de setembro se mantém estável em comparação com o mês anterior, quando Lula também apareceu à frente dos demais candidatos.
Cenários de 1º turno
Lula e Bolsonaro
- Lula (PT): 32%
- Jair Bolsonaro (PL): 24%
- Ciro Gomes (PDT): 11%
- Ratinho Júnior (PSD): 8%
- Romeu Zema (Novo): 5%
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 4%
- Indecisos: 5%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 11%
Lula e Michelle
- Lula (PT): 33%
- Michelle Bolsonaro (PL): 18%
- Ciro Gomes (PDT): 13%
- Ratinho Júnior (PSD): 8%
- Romeu Zema (Novo): 6%
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%
- Indecisos: 5%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 12%
Lula e Tarcísio
- Lula (PT): 35%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 17%
- Ciro Gomes (PDT): 13%
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 6%
- Romeu Zema (Novo): 5%
- Indecisos: 6%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 18%
Lula e Eduardo Bolsonaro
- Lula (PT): 32%
- Eduardo Bolsonaro (PL): 14%
- Ciro Gomes (PDT): 14%
- Ratinho Júnior (PSD): 10%
- Romeu Zema (Novo): 6%
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%
- Indecisos: 6%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
Lula, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro
- Lula (PT): 40%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 20%
- Eduardo Bolsonaro (PL): 16%
- Indecisos: 5%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
Lula, Eduardo Bolsonaro e Ratinho
- Lula (PT): 40%
- Eduardo Bolsonaro (PL): 21%
- Ratinho Júnior (PSD): 16%
- Indecisos: 5%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 18%
Lula, Eduardo Bolsonaro e Zema
- Lula (PT): 42%
- Eduardo Bolsonaro (PL): 21%
- Romeu Zema (Novo): 13%
- Indecisos: 5%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
Lula, Eduardo Bolsonaro e Caiado
- Lula (PT): 43%
- Eduardo Bolsonaro (PL): 21%
- Ronaldo Caiado (União): 12%
- Indecisos: 5%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
Cenários de 2º turno
Lula e Ciro Gomes
- Lula (PT): 40%
- Ciro Gomes (PDT): 33%
- Indecisos: 3%
- Branco/nulo/não vai votar: 24%
Lula e Tarcísio
- Lula (PT): 43% (eram 43% em agosto)
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 35% (eram 35%)
- Indecisos: 3% (eram 4%)
- Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 18%)
Lula e Ratinho Jr.
- Lula (PT): 44% (eram 44% em agosto)
- Ratinho Júnior (PSD): 32% (eram 34%)
- Indecisos: 3% (eram 4%)
- Branco/nulo/não vai votar: 21% (eram 18%)
Lula e Bolsonaro
- Lula (PT): 47% (eram 47% em agosto)
- Jair Bolsonaro (PL): 34% (eram 35%)
- Indecisos: 2% (eram 3%)
- Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 15%)
Lula e Romeu Zema
- Lula (PT): 45% (eram 46% em agosto)
- Romeu Zema (Novo): 32% (eram 32%)
- Indecisos: 4% (eram 4%)
- Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 18%)
Lula e Michelle
- Lula (PT): 47% (eram 47% em agosto)
- Michelle Bolsonaro (PL): 32% (eram 34%)
- Indecisos: 3% (eram 3%)
- Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 16%)
Lula e Caiado
- Lula (PT): 46% (eram 47% em agosto)
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 31% (eram 31%)
- Indecisos: 3% (eram 4%)
- Branco/nulo/não vai votar: 20% (eram 18%)
Lula e Eduardo Bolsonaro
- Lula (PT): 47% (eram 47% em agosto)
- Eduardo Bolsonaro (PL): 29% (eram 32%)
- Indecisos: 3% (eram 3%)
- Branco/nulo/não vai votar: 21% (eram 18%)
Lula e Eduardo Leite
- Lula (PT): 45% (eram 46% em agosto)
- Eduardo Leite (PSD): 26% (eram 30%)
- Indecisos: 4% (eram 4%)
- Branco/nulo/não vai votar: 25% (eram 20%)
Lula deveria se candidatar à reeleição?
Outro ponto abordado pela pesquisa foi sobre a candidatura de Lula à reeleição. Neste cenário, 59% dos entrevistados se mostraram contra e 39% foram a favor. Outros 2% não souberam ou não responderam.
Bolsonaro deveria abrir mão de se candidatar?
A pesquisa mostrou também que a maioria dos entrevistados são contra uma possível candidatura de Bolsonaro, 76%. Apenas 19% disseram ser a favor e 5% não souberam ou não responderam.
Quem deve ser o candidato da direita?
Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro aparecem empatados (dentro da margem de erro) na pesquisa de quem deveria ser o nome da direita se Bolsonaro não for candidato. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, aparece empatado com Pablo Marçal, mas não com Tarcísio e Michelle.
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 15% (eram 10% em agosto)
- Ratinho Júnior (PSD): 9% (eram 8%)
- Michelle Bolsonaro (PL): 5% (eram 9%)
- Eduardo Leite (PSD): 3% (eram 4%)
- Pablo Marçal (PRTB): 3% (eram 4%)
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 3% (eram 3%)
- Romeu Zema (Novo): 2% (eram 2%)
- Eduardo Bolsonaro (PL): 2% (era 1%)
- Flávio Bolsonaro (PL): 1% (era 1%)
- Nenhum desses: 28% (eram 20%)
- Não sabem/não responderam: 11% (eram 11%)