Lula reúne Brics nesta segunda-feira para debater tarifaço e COP30

Cúpula do Brics se reuniu em julho no Rio de Janeiro. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Os líderes do Brics se reúnem nesta segunda-feira (8), de forma virtual, em um encontro organizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está no comando rotativo do bloco.

Segundo integrantes do governo informaram ao g1, um dos motivos da reunião seria falar sobre o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil e outros países do bloco, mas de uma forma calibrada para não irritar o republicano e dar pretexto a novas sanções dos Estados Unidos.

Durante a reunião, o presidente pretende ainda reforçar o convite para que os países-membro do bloco se engajem na COP30, que será realizada em novembro em Belém.

A reunião está prevista para iniciar às 9h. O presidente Lula deve fazer uma declaração na abertura do evento, como anfitrião do encontro virtual, e depois os demais participantes também falam.