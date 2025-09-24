Política

Em Nova York
Notícia

Lula reflete sobre avanço da extrema-direita em encontro nos EUA: "É virtude deles ou é incompetência nossa?"

Presidente discursou no evento que reuniu líderes de países alinhados politicamente; é o último compromisso da agenda que incluiu a presença na 80ª Assembleia Geral da ONU

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS