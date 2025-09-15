Política

Lula reafirma oposição à anistia em almoço com Hugo Motta; encontro não estava previsto na agenda oficial

Eles também debateram pautas de interesse do governo, como o projeto que isenta  Imposto de Renda aos contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil

