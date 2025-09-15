Lula reafirma oposição à anistia em almoço com Hugo Motta; encontro não estava previsto na agenda oficial

Em reunião fora da agenda oficial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira (15) o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), no Palácio da Alvorada. Além de discutir pautas de interesse do governo, o petista também voltou a se posicionar contra a anistia aos condenados pela trama golpista de 8 de Janeiro, segundo o g1.
A reunião também abordou temas como a medida provisória que amplia a tarifa social de energia elétrica e o projeto que isenta Imposto de Renda aos contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil.
O encontro ocorreu em meio a esforços do Planalto para barrar a tramitação da anistia no Congresso. Na semana anterior, ministros foram acionados pelo governo para conter o avanço da proposta na Câmara.
Há expectativa de que líderes da oposição se encontrem na próxima semana para debater estratégias a fim de pautar a anistia no Congresso. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou que viajaria a Brasília para tratar do tema, mas cancelou a ida após a divulgação de pesquisa Datafolha que apontou que 54% dos brasileiros são contrários à anistia a Jair Bolsonaro (PL), enquanto 39% são favoráveis.