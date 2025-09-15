Lula vai à Assembleia da Geral da ONU, em Nova York, em meio ao pior momento na relação entre Brasil e os Estados Unidos

O Brasil sempre faz o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. ANGELA WEISS / AFP

O Palácio do Planalto e o Itamaraty se preparam para a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Nova York, nos Estados Unidos, na próxima semana. Como é de praxe, o Brasil fará o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), no dia 23. Na viagem aos EUA, que ocorre em meio ao pior momento na relação do Brasil com os Estados Unidos, não se sabe se haverá algum encontro exclusivo com o governo de Donald Trump para debater as tarifas de importação de até 50% impostas desde o começo de agosto.

À margem da Assembleia Geral da ONU, Lula deverá participar de encontros com outros líderes sobre democracia, clima e a busca por uma solução pacífica para a Palestina.

A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores na manhã desta segunda-feira (15). Antes do evento principal da viagem do presidente aos Estados Unidos, Lula participa da abertura da semana do clima, no dia 22. O evento tem como objetivo discutir mudanças para combater a crise climática e a transição energética.

No mesmo dia, o petista participa da reunião promovida pelos governos da França e da Arábia Saudita em relação à Palestina. O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que o país reconheceria o Estado da Palestina em setembro.

No dia seguinte à Assembleia Geral da ONU, Lula presidirá um encontro sobre democracia. Discussões sobre multilateralismo e defesa da democracia mundo afora farão parte do debate realizado em Nova York.

Ainda no dia 24, o presidente brasileiro participa da Cúpula das NDCs (sigla em inglês que se refere às Contribuições Nacionalmente Determinadas, compromissos que os países assumem para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa). O evento é organizado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. O objetivo do encontro é promover um debate sobre as dificuldades de cumprimento desses compromissos nacionais e o que é possível fazer para melhorar as respostas coletivas dos países.

Lula viaja no fim de semana aos Estados Unidos e deve retornar após essas agendas. Segundo o Itamaraty, não estão definidas todas as reuniões bilaterais que o presidente brasileiro terá com chefes de Estado de outros países durante a sua estadia em Nova York.

Vistos pendentes

Uma semana antes do início da viagem à sede da ONU, o governo brasileiro ainda não recebeu todos os vistos da comitiva que acompanhará o presidente Lula.

O governo brasileiro poderá, se houver restrições ao País, como ameaçou Trump, abrir um procedimento arbitral dentro da própria ONU, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

O Itamaraty confirmou que há pendências, mas não apresentou nesta segunda-feira um panorama de quantos vistos faltam ser emitidos.

Na semana passada, o Itamaraty já protestou durante reunião de um comitê nas Nações Unidas sobre a restrição de acesso ao país, que viola o acordo de sede da ONU. O encontro foi convocado para questionar o anúncio de que Donald Trump não credenciaria a comitiva oficial da Palestina.