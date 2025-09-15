Política

Viagem oficial

Lula vai à Assembleia da Geral da ONU, em Nova York, em meio ao pior momento na relação entre Brasil e os Estados Unidos

Após abrir o encontro das Nações Unidas, o presidente brasileiro participa de encontros sobre democracia, clima e a busca por uma solução pacífica para a Palestina

Estadão Conteúdo

Gabriel Hirabahasi

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS