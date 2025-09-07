Lula participa de desfile do 7 de Setembro em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na manhã deste domingo (7) do desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Lula chegou por volta das 9h04, desfilou em um Rolls-Royce aberto e acenou aos presentes, ao lado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja. Ele não discursou.

O governo federal definiu três temas para o desfile cívico-militar deste ano:

Brasil dos Brasileiros, com reforço à soberania nacional

COP30 e Novo PAC, para destacar entregas da atual gestão

Brasil do Futuro, a fim de projetar os próximos passos do país

Além de Lula, outras autoridades estiveram presentes como o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. Também estavam na tribuna de honra o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) acompanhou o desfile na Esplanada dos Ministérios.

No momento em que Lula chegou à tribuna de honra, alguns dos espectadores gritaram "sem anistia", em referência ao projeto que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro tentam pautar no Congresso. O público estimado em toda a Esplanada foi de 45 mil pessoas.

Tema central do desfile deste ano, a soberania também estampou um boné, de cor azul, com a frase "Brasil soberano" que foi distribuído aos presentes na celebração.

Boné distribuído no desfile de Sete de Setembro em Brasília. Matheus Schuch / Agencia RBS