Política

Dia da Independência
Notícia

Lula participa de desfile do 7 de Setembro em Brasília

Ato teve como temas reforço da soberania e destaques a entregas da atual gestão. Houve ausência de ministros do STF e gritos de "sem anistia"

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS