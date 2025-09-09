Política

Tensão internacional

"Não aceitamos intervenção estrangeira, tampouco ameaças à nossa soberania", diz Lula após Casa Branca citar possíveis novas sanções ao Brasil

Nesta terça-feira, a Casa Branca se manifestou sobre possíveis novas sanções ao Brasil

Estadão Conteúdo

Geovani Bucci (Broadcast), Gabriel de Sousa (Broadcast) e Bruna Rocha

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS