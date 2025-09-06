Política

Lula diz que só não será candidato em 2026 se tiver problema de saúde

O presidente considerou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como possível adversário e afirmou que "a extrema direita não vai voltar a governar este país"

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

