Em Nova York, Lula diz que Trump errou e que estará pronto caso presidente dos EUA queira conversar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta segunda-feira (22), que estará pronto caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump queira conversar.
— Não aceitamos que ninguém, ninguém, nenhum país do mundo interfira na nossa democracia ou na nossa soberania. No momento em que o governo dos EUA estiver disposto a conversar com o governo brasileiro, posso garantir que estamos prontos para conversar. Tudo pode ser resolvido em uma mesa de negociações — garantiu em entrevista à rede de televisão norte-americana PBS.
— Nunca conversamos antes, porque ele fez uma escolha. Na minha opinião, isso foi um erro. Ele fez uma escolha de construir uma relação com Bolsonaro, e não uma relação com o povo brasileiro — continuou o presidente.
— Um chefe de Estado tem que ter uma relação com outro chefe de Estado, independentemente da posição política. Estes são dois Estados importantes, as maiores democracias da América, as maiores economias da América. Portanto, é muito importante que a gente tenha uma relação muito civilizada — completou.
Lula está em Nova York para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Será do presidente do Brasil o discurso de abertura do debate de líderes, marcado para a manhã desta terça-feira (23).