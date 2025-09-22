Em Nova York, Lula diz que Trump errou e que estará pronto caso presidente dos EUA queira conversar

Presidente está nos EUA para a Assembleia Geral da ONU. Ricardo Stuckert / Palácio do Planalto,divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta segunda-feira (22), que estará pronto caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump queira conversar.

— Não aceitamos que ninguém, ninguém, nenhum país do mundo interfira na nossa democracia ou na nossa soberania. No momento em que o governo dos EUA estiver disposto a conversar com o governo brasileiro, posso garantir que estamos prontos para conversar. Tudo pode ser resolvido em uma mesa de negociações — garantiu em entrevista à rede de televisão norte-americana PBS.

— Nunca conversamos antes, porque ele fez uma escolha. Na minha opinião, isso foi um erro. Ele fez uma escolha de construir uma relação com Bolsonaro, e não uma relação com o povo brasileiro — continuou o presidente.