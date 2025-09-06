Política

Tentativa de golpe
Lula diz que Bolsonaro admite responsabilidade ao pedir anistia antes de ser julgado: "Ele sabe que é culpado"

O presidente ainda destacou que o processo da trama golpista não partiu de uma "denúncia da oposição", mas de uma delação de um integrante do governo anterior

