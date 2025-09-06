Lula diz que Bolsonaro admite responsabilidade ao pedir anistia antes de ser julgado: "Ele sabe que é culpado"

Lula e Bolsonaro foram adversários nas eleições de 2022. Jefferson Botega,Ronald Mendes,Miguel Schincariol / Agência RBS,Especial,AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que quem atenta contra o Estado Democrático de Direito "tem que ser punido". Em entrevista ao SBT, divulgada nesta sexta-feira (5), o líder do Executivo falou sobre o julgamento de Bolsonaro e pedidos de anistia.

— O que está acontecendo nesse caso é que o cidadão que está cometendo essas barbáries pede anistia antes de ser julgado. Se ele pede anistia antes de ser julgado, ele sabe que é culpado. O que ele fez não tem defesa — disse o presidente, que complementou:

— Quem atenta contra o Estado Democrático de Direito tem que ser punido.

Para Lula, o processo da trama golpista tem uma "conotação política muito forte", por envolver um ex-presidente da República".

— O ex-presidente cometeu muita bobagem, ele não é uma figura normal. (...) Ele foi expulso do Exército porque falava em soltar bomba no quartel. Ele está sendo julgado com base nos autos do processo dos crimes que são resultado de delações de generais e tenentes que trabalhavam com ele — disse Lula.

O presidente ainda destacou o processo de tentativa de golpe de Estado não partiu de uma "denúncia da oposição" mas de uma delação de um integrante do governo anterior.

— Pessoas que faziam parte do governo anterior denunciaram uma tentativa de golpe que foi colocada em prática no dia 8 de Janeiro, invadindo o STF, o Palácio do Planalto e Congresso. Essa delação também mostra que havia uma tentativa de assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e Alexandre de Moraes, além da bomba do caminhão em Brasília, invasão da sede PF — disse o presidente na entrevista desta sexta.

Ao ser questionado sobre as eleições de 2026, Lula disse que ainda não decidiu se irá se candidatar, mas garantiu que a "extrema-direita não voltará a governar" o Brasil: