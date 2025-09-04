Política

Punição em xeque

Lula diz que anistia "corre risco de ser aprovada" se pautada no Congresso: "A extrema-direita tem muita força ainda"

Presidente pediu mobilização dos apoiadores e reforçou discurso sobre a soberania do Brasil durante evento em favela em Belo Horizonte

Estadão Conteúdo

Gabriel Hirabahasi

