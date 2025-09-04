Lula diz que anistia "corre risco de ser aprovada" se pautada no Congresso: "A extrema-direita tem muita força ainda"

Presidente participou de encontro com ativistas e comunicadores na favela Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (4) que, se pautada no Congresso, a anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro "corre o risco de ser aprovada". O petista mostrou receio com a possibilidade e pediu mobilização dos apoiadores.

— Se for votar no Congresso, corremos o risco de (ter aprovada a) anistia. O Congresso não é eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo, mas a extrema-direita tem muita força ainda. É uma batalha que tem que ser feita pelo povo — declarou a ativistas e comunicadores do Aglomerado da Serra, maior favela de Belo Horizonte (MG).

A conversa foi transmitida ao vivo no Instagram do presidente, e a manifestação ocorreu logo após um dos presentes no local gritar "sem anistia". Lula estava criticando o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a atuação dele nos Estados Unidos por sanções ao Brasil quando uma pessoa fez o grito contra a anistia.

Lula também reforçou o discurso a favor da soberania nacional e seguiu sua fala em defesa da democracia, que foi central na disputa das eleições de 2022.

— Penso que temos oportunidade histórica de consolidar o país como democrático, soberano, que tem como único mandante o seu povo. Ninguém pode meter o bedelho no nosso país, e a democracia é extremamente importante, embora muitas vezes a gente não veja o efeito — disse.

Lula ainda falou aos presentes que "estamos vivendo momento delicado, precisamos politizar nossas comunidades". Também afirmou que eles não precisam "ter medo de fazer crítica ao governo".

— Se estiver errado, tem que meter o cacete mesmo — expressou.

O presidente disse que os comunicadores da periferia precisam "aprender a cobrar os prefeitos" também, assim como o governo federal.

Para Eduardo Bolsonaro, redução de tarifas só vai se resolver após aprovação de anistia

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta quinta-feira que o esforço dos empresários brasileiros para tentar reduzir as tarifas dos Estados Unidos ao Brasil só será efetivo se a pressão for feita em Brasília.

— Se votarmos a anistia, eu asseguro com tranquilidade, a gente vai sentar à mesa. A gente não, porque eu não estarei nessa mesa. Mas quem quer que venha aqui negociar, estará sentado em uma melhor posição junto ao pessoal do governo Trump — disse.



Eduardo afirmou que foi convidado para participar de uma conversa com empresários sobre os impactos comerciais e estratégias para aprofundar a parceria econômica entre os EUA e o Brasil. Mas ele não participará do evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), no âmbito da comitiva da iniciativa privada, que veio a Washington para tentar rever o tarifaço do presidente Donald Trump contra o Brasil.



O parlamentar está se encontrando com empresários em paralelo.



— Um dos principais recados que certamente vamos conversar com os empresários brasileiros, é reforçar aquilo que foi dito pelo Christopher Landau, o "02" do Marco Rubio, que a pressão a ser feita é em Brasília e que sendo aprovada uma anistia — disse Bolsonaro.

Resposta da Casa Branca ao julgamento

O deputado acredita que haverá alguma resposta do governo do presidente Donald Trump ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve início nesta semana no STF e será retomado na semana que vem.