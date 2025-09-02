Lula defende presunção da inocência no julgamento da trama golpista e pede que justiça seja feita: "Pode se defender como eu não pude"

Lula falou a jornalista em São Paulo nesta tarde. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou sobre o julgamento de Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, iniciado nesta terça-feira (2). Ele defendeu que todos, mesmo seus inimigos políticos, devem ter direito à defesa e a ser julgados com base em provas:

— Se é inocente, prove que é inocente. Prove que é inocente, que não tem nada a ver com isso e está de bom tamanho. O que espero é isso. Que seja feita justiça, respeitando o direito da presunção de inocência, só isso. Desejo para mim e para qualquer inimigo meu o direito de presunção de inocência, para que fiquem sabendo da verdade.

Lula alegou que, durante a Lava-Jato, não pôde se defender como determina a lei e que, ainda assim, não ficou se lamentando. Ele reafirmou que os réus da trama golpista devem ser julgados com base nas provas apresentadas, sem interferências pessoais.

— A minha expectativa é que o tribunal julgue quem está julgando em função dos autos do processo, ninguém está julgando ninguém pessoalmente. Tem processo, tem autos, tem delação, tem provas e a pessoa que está sendo acusada tem direito à presunção de inocência. Ele pode se defender como eu não pude me defender. Eu não reclamei, não fiquei chorando — enfatizou