Líder do PT afirma que movimento de pautar anistia após julgamento de Bolsonaro cresce entre deputados

Lindbergh Farias afirmou que houve uma "mudança de tom e de intensidade no desejo de pautar" anistia. No entanto, um texto concreto ainda não foi apresentado

Estadão Conteúdo

Victor Ohana

