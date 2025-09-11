Leite protocola na Assembleia projeto que cria gratificação para professores e alunos da rede estadual

Medida encaminhada pelo governador visa premiar frequência e desempenho. Benito Rizzi / Divulgação

O governo do Estado enviou nesta quinta-feira (11) à Assembleia Legislativa o projeto de lei que cria uma política de bonificação para professores, servidores e alunos da rede estadual de Educação. A proposta vai tramitar em regime de urgência, e passará a trancar a pauta de votações em 30 dias.

O líder do governo da Assembleia, Frederico Antunes (PP), almeja colocar o texto em votação antes do Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro.

A proposta estipula uma série de incentivos visando premiar a frequência dos estudantes e a melhoria no aprendizado, auferida por exames de desempenho. A previsão é de que os pagamentos comecem ainda neste ano.

Uma das medidas previstas é a criação de um 14º salário a funcionários e professores, que será vinculado ao desempenho de estudantes no Ideb.

Além disso, os professores receberão uma bonificação proporcional à frequência escolar dos alunos, que variam entre R$ 2,4 mil e R$ 7,2 mil para diretores e entre R$ 1,7 mil e R$ 5 mil para a equipe das escolas.

Para os estudantes, a premiação vai ser concedida de acordo com o desempenho e a participação nas provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica.

Serão bonificados os três melhores colocados por turma na prova do Saers, com prêmios de R$ 1 mil a R$ 3 mil, de acordo com a classificação. Também serão feitos sorteios de prêmios em dinheiro para alunos das turmas que atingirem 80% de presença mínima nas provas.