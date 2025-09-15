Política

Recursos do Estado
Notícia

Leite entrega orçamento do RS para 2026 prevendo o dobro de verbas para emendas parlamentares e R$ 5,5 bi de déficit

No projeto protocolado na Assembleia Legislativa por Eduardo Leite, o recurso que pode ser indicado pelos deputados estaduais passa de R$ 110 milhões para R$ 220 milhões

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS