Leite entrega orçamento do RS para 2026 prevendo o dobro de verbas para emendas parlamentares e R$ 5,5 bi de déficit

Após entregar proposta na Assembleia, Leite apresentou LOA para 2026 em coletiva no Palácio Piratini. Maurício Tonetto / Governo do RS

O governo do Rio Grande do Sul estima encerrar o ano de 2026 com déficit primário de R$ 5,5 bilhões nas contas públicas. A previsão consta na Lei Orçamentária Anual (LOA), entregue pelo governador Eduardo Leite ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas, na manhã desta segunda-feira (15).

Já o déficit orçamentário, que considera operações financeiras e os juros e amortizações da dívida, está projetado em R$ 3,8 bilhões. O valor do saldo negativo apresentado para 2026 tem aumento de quase R$ 1 bilhão na comparação com a previsão do exercício atual, que teve rombo estimado em R$ 2,8 bilhões.

Também está previsto no orçamento de 2026, ano eleitoral, dobrar a verba destinada a emendas indicadas por deputados estaduais. O valor, que hoje é de R$ 2 milhões por deputado, passará a ser de R$ 4 milhões por parlamentar a partir do ano que vem. Com isso, a rubrica destinada a emendas irá de R$ 110 milhões para R$ 220 milhões.

— O povo elegeu um governador e 55 deputados estaduais. Os parlamentares conhecem problemas da sociedade que o governador não conhece. Representam setor, regiões, suas demandas e suas necessidades — justificou Leite em coletiva no Palácio Piratini nessa manhã.

Segundo Leite, metade do valor das emendas terá de ser obrigatoriamente usado para projetos de saúde, podendo ser aplicados, por exemplo, na compra de equipamentos para hospitais e em reformas de unidades de saúde.

— Esses parlamentares votaram reformas importantes que ajudaram o Estado a equilibrar suas contas. É razoável que ao invés de o governo apresentar sozinhos todos os investimentos em todas as áreas que se deseja, possa disponibilizar uma parte para parlamentares que conhecem as necessidades e demandas da população — acrescenta o governador.

No Palácio Piratini, Leite também apresentou a autoridades e jornalistas um relatório com detalhes de reformas realizadas pelo governo em 2025 e outras medidas realizadas para tentar equilibrar as finanças do Estado.

Elaborado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a partir de uma série de reuniões técnicas com secretarias e demais Poderes e órgãos autônomos, o projeto de LOA foi entregue para a Assembleia Legislativa momentos antes da coletiva.

Leite estava acompanhado do vice-governador, Gabriel Souza, e dos secretários Artur Lemos (Casa Civil), Danielle Calazans (Planejamento) e Pricilla Santana (Fazenda).

Emendas estaduais

Criadas em 2019, as emendas parlamentares estaduais começaram a ser pagas pelo governo do Estado no orçamento de 2020. Na época, o valor foi estipulado em R$ 55 milhões – ou R$ 1 milhão por deputado.

Em 2023, na elaboração do orçamento de 2024, o valor foi ampliado para R$ 110 milhões, sendo R$ 2 milhões por parlamentar. Agora, para 2026, o governo propõe elevar para R$ 220 milhões, elevando a cota de cada um para R$ 4 milhões.

Na prática, embora não haja uma determinação legal, o governo assume o compromisso de cumprir as indicações. Com isso, os deputados têm autonomia para decidir o destino de uma fatia do orçamento.

O valor destinado é igual para todos os parlamentares, independentemente do posicionamento – favorável ou contrário ao governo – nas votações na Assembleia. Cada um pode apresentar quantas emendas quiser, desde que o valor mínimo seja de R$ 50 mil e que metade da verba seja alocada na área da saúde.

Para o orçamento de 2025, por exemplo, foram apresentadas pelos deputados 1.172 emendas, que somaram R$ 110 milhões.