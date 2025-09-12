Lei Magnitsky, tarifaço e ameaça militar: especialistas analisam possível reação dos EUA à condenação de Bolsonaro

Bolsonaro e Trump têm afinidades ideológicas. Isac Nóbrega / Divulgação / PR

Em um julgamento histórico, Jair Bolsonaro foi condenado na quinta-feira (11) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão por golpe de Estado e outros quatro crimes. A decisão ocorre em meio a uma crise na relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, que poderá se agravar em razão da proximidade e da afinidade ideológica entre a atual gestão do governo norte-americano e o ex-presidente brasileiro, avaliam especialistas.

Poucas horas após a confirmação da sentença, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou. O norte-americano afirmou que ficou surpreso com a sentença e disse que Bolsonaro é um "homem bom". Já o secretário de Estado, Marco Rubio, foi mais enfático em sua manifestação. Chamou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de "abusador de direitos humanos", e acrescentou, em tom de ameaça, que "os Estados Unidos vão responder à altura a essa caça às bruxas".

À manifestação de Rubio, o Itamaraty publicou uma resposta. A nota destaca que as ameaças do secretário de Estado "não intimidarão a nossa democracia".

Nos últimos meses, os EUA impuseram sanções a integrantes do STF e aplicaram tarifas a produtos brasileios que ingressam no país. Para o professor de Direito e Relações Internacionais da Unilasalle Fabricio Pontin, Brasil e EUA vivem "um momento de crise histórica nas relações".

— O julgamento deverá aprofundar esta crise. O que vamos ver agora é se o governo norte-americano ficará na retórica, no apoio às iniciativas da oposição no Brasil, ou se ampliará ações de retaliação — aponta.

Ampliação da Lei Magnitsky

Como possíveis ações retaliatórias, a principal se refere a uma eventual ampliação da aplicação da Lei Magnitsky, aplicada a Alexandre de Moraes em julho. A norma impede o ingresso de sancionados nos EUA e bloqueia seus bens e propriedades no país.

— O mais provável que ocorra, pelo menos em um primeiro momento, é uma pressão em relação à Lei Magnitsky. O governo norte-americano deve se movimentar para reforçar a efetivação da aplicação da lei sobre Alexandre de Moraes, talvez incluir algum familiar dele, e também há a possibilidade de ampliar a aplicação da lei aos outros ministros do STF que votaram pela condenação de Bolsonaro, assim como ao procurador-geral da República — ressalta Fabio Andrade, professor de Relações Internacionais da ESPM-SP.

EUA aplicaram sanção contra Alexandre de Moraes. EVARISTO SA / AFP

Tarifaço já "no teto"

Outro instrumento utilizado recentemente como retaliação do governo norte-americano foi a imposição do tarifaço aos produtos importados do Brasil, em vigor desde o início de agosto. Apesar da natureza comercial, o próprio presidente Donald Trump destacou aspectos ideológicos e críticas à suposta perseguição sofrida por Bolsonaro no momento do anúncio da medida.

Contudo, uma ampliação do tarifaço nesse momento é vista como improvável. Tem crescido a insatisfação interna nos Estados Unidos em relação à medida, em razão do impacto inflacionário gerado no próprio país. Além disso, após a condenação de Bolsonaro, deputados da oposição a Trump publicaram uma carta em que criticam a Casa Branca por usar as tarifas contra o Brasil a fim de proteger Bolsonaro.

— Acho que o tarifaço bateu em um teto. O governo norte-americano já aplicou tarifas altas para os produtos brasileiros, e a medida já começa a gerar um desgaste interno pela ameaça da inflação e pelo descontentamento de alguns setores específicos da economia norte-americana. Acho até que a tendência é de um movimento contrário, de que o governo daqui amplie os produtos em exceção ao tarifaço, como ocorreu com a celulose — reforça o economista e professor da Universidade George Washington (EUA), Mauricio Moura.

Uso de poder militar?

Na terça-feira (9), uma declaração da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, já havia gerado preocupações em razão de seu teor. Questionada se haveria novas sanções ao Brasil, Karoline respondeu que "o presidente não tem medo de usar o poder econômico, o poder militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo".

Ainda na terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) condenou a declaração. Em nota, o Itamaraty destacou que "o governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia".