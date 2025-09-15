Política

Ceará
Notícia

Justiça nega prisão preventiva de Ciro Gomes por violência de gênero

Decisão inclui medida cautelar que proíbe o ex-ministro de fazer menções ofensivas à prefeita de Cratéus, Janaína Farias (PT), sob pena de multa

Zero Hora

