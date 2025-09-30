Política

Justiça nega pedido de cassação de prefeito e vice-prefeito de Alegria

Solicitação estava embasada em vídeos que mostrariam um político apoiador da chapa vencedora oferecendo dinheiro a eleitores. Juíza considera que imagens foram encenadas e conclui que partido que move o processo agiu de má-fé

Humberto Trezzi

