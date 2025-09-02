Justiça mantém aumento de salário de vereadores e prefeito em Pelotas

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) revogou uma decisão liminar de primeira instância que havia suspendido o aumento dos salários de vereadores, prefeito, vice-prefeita e secretários de Pelotas. O reajuste dos subsídios foi aprovado pela Câmara no final de 2023 para entrar em vigor a partir de 2025.
Pela proposta, o valor pago ao prefeito passou de R$ 22.572,38 para R$ 28.144,36, um acréscimo de 24,6%. O subsídio pago ao presidente da Câmara teve um reajuste de 66,9%, passando de R$ 16.859,48 para R$ 28.144,36.
O subsídio dos vereadores teve um reajuste de 66,7%, passando de R$ 11,2 mil para R$ 18.742,91, mesmo valor pago aos secretários do governo. Para o cargo de vice-prefeito, o aumento foi de 74,3%, passando de R$ 11.286,18 para R$ 19.680,05.
Entenda o caso
Na ação civil pública apresentada em novembro de 2024, o promotor de Justiça José Alexandre Zachia Alan, de Pelotas, aponta que a proposta de reajuste contraria o regimento interno da Câmara, que determina que a revisão dos subsídios só pode se apresentada pela mesa diretora, enquanto o projeto de lei aprovado foi proposto pelo vereador Marcos Ferreira (União). O promotor também considera que o aumento fere a Lei de Responsabilidade Fiscal ao não possuir uma estimativa de impacto econômico e financeiro.
Em seu voto, o desembargador Eduardo Uhlein afirma que o descumprimento do regimento interno não prejudica a constitucionalidade da lei "que, em sua essência, respeitou a prerrogativa constitucional de iniciativa do Poder a que pertencia". Uhlein também considera que o Executivo e o Legislativo apresentaram o estudo de impacto orçamentário e financeiro dos reajustes através da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025.
Agora, o caso volta a ser julgado em primeira instância. O promotor afirma que avalia a possibilidade de entrar com um novo recurso, desta vez no Supremo Tribunal Federal (STF).
Nova ação aponta inconstitucionalidade
Além da ação movida por Zachia Alan, o procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade em julho deste ano contra os reajustes.
Na nova denúncia, Saltz focou na falta do estudo de impacto orçamentário-financeiro, e sustenta que o MP questionou a Câmara sobre a realização do estudo, mas não obteve resposta.