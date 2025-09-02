Justiça mantém aumento de salário de vereadores e prefeito em Pelotas

Reajuste foi aprovado pelos vereadores em 2023. Douglas Dutra / Grupo RBS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) revogou uma decisão liminar de primeira instância que havia suspendido o aumento dos salários de vereadores, prefeito, vice-prefeita e secretários de Pelotas. O reajuste dos subsídios foi aprovado pela Câmara no final de 2023 para entrar em vigor a partir de 2025.

Pela proposta, o valor pago ao prefeito passou de R$ 22.572,38 para R$ 28.144,36, um acréscimo de 24,6%. O subsídio pago ao presidente da Câmara teve um reajuste de 66,9%, passando de R$ 16.859,48 para R$ 28.144,36.

O subsídio dos vereadores teve um reajuste de 66,7%, passando de R$ 11,2 mil para R$ 18.742,91, mesmo valor pago aos secretários do governo. Para o cargo de vice-prefeito, o aumento foi de 74,3%, passando de R$ 11.286,18 para R$ 19.680,05.

Entenda o caso

Na ação civil pública apresentada em novembro de 2024, o promotor de Justiça José Alexandre Zachia Alan, de Pelotas, aponta que a proposta de reajuste contraria o regimento interno da Câmara, que determina que a revisão dos subsídios só pode se apresentada pela mesa diretora, enquanto o projeto de lei aprovado foi proposto pelo vereador Marcos Ferreira (União). O promotor também considera que o aumento fere a Lei de Responsabilidade Fiscal ao não possuir uma estimativa de impacto econômico e financeiro.

Em seu voto, o desembargador Eduardo Uhlein afirma que o descumprimento do regimento interno não prejudica a constitucionalidade da lei "que, em sua essência, respeitou a prerrogativa constitucional de iniciativa do Poder a que pertencia". Uhlein também considera que o Executivo e o Legislativo apresentaram o estudo de impacto orçamentário e financeiro dos reajustes através da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025.

Agora, o caso volta a ser julgado em primeira instância. O promotor afirma que avalia a possibilidade de entrar com um novo recurso, desta vez no Supremo Tribunal Federal (STF).

Nova ação aponta inconstitucionalidade

Além da ação movida por Zachia Alan, o procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade em julho deste ano contra os reajustes.