Julgamento no STF: os quatro dias que vão definir as sentenças de Bolsonaro e outros sete acusados de tentativa de golpe

O julgamento de oito réus pelo golpe de Estado que teria sido tramado no Brasil no contexto da eleição presidencial de 2022 será retomado nesta terça-feira (9). Serão sete sessões — cada turno conta como uma sessão —, com trabalhos seguindo até sexta, quando deve haver definição sobre absolvição ou condenação dos acusados, e o cálculo das eventuais penas.
Os réus, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, respondem por cinco acusações criminais, cujas punições máximas, somadas, podem alcançar 43 anos. E a chamada "dosimetria" da pena deve ser o principal debate.
Se na semana passada a acusação, representada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), e as defesas, os advogados de cada um dos réus, tiveram espaço para suas alegações, nesta o foco estará na análise dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que julgam o caso.
O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, que não integra a Primeira Turma, destacou na segunda (8) que a decisão dos magistrados não pode ser influenciada por posição política. Barroso comentou as críticas que têm sido tecidas à Corte, sugerindo haver uma "ditadura da toga".
— Não gosto de ser comentarista do fato político do dia e estou aguardando o julgamento para me pronunciar em nome do Supremo Tribunal Federal. A hora para fazê-lo é após o exame da acusação, da defesa e apresentação das provas, para se saber quem é inocente e quem é culpado. Processo penal é prova, não disputa política ou ideológica — afirmou.
O roteiro da segunda semana
A segunda semana do julgamento é aberta às 9h desta terça. O primeiro ato é a análise das questões preliminares apresentadas pelas defesas. Trata-se de apontamentos de caráter processual, que precisam ser avaliados e respondidos pelos ministros.
Apresentadas as questões preliminares, o relator do caso, Alexandre de Moraes, dá sua posição a respeito delas. Depois, a Primeira Turma, de forma conjunta, decide se votará separadamente as questões preliminares antes de seguir com o julgamento, ou se atacará estes pontos juntamente do mérito.
Se a decisão for por não votar as preliminares antes, segue-se o julgamento, aberto pelo voto do relator, Alexandre de Moraes. Pela posição, Moraes deve apresentar um voto mais extenso e completo, indicando se os réus, individualmente, devem ser condenados ou absolvidos por cada um dos crimes imputados na acusação, e as provas contidas no processo que embasam sua decisão. Nos bastidores, estima-se que esta manifestação do relator dure cerca de três horas.
Em que ordem votam os ministros
Os ministros não têm limite de tempo para suas manifestações. Analistas apontam grande probabilidade de condenação dos réus. A expectativa é por eventual divergência do ministro Luiz Fux, que tem manifestado posições contrárias a Moraes nos processos relativos ao 8 de Janeiro e foi contra, por exemplo, o monitoramento de Jair Bolsonaro por tornozeleira eletrônica. O voto dele é outro que espera-se que tome mais tempo.
Com três votos pela condenação ou absolvição de um acusado, forma-se maioria neste sentido. Mesmo assim, o resultado só é validado pelos votos de todos os magistrados.
Como a expectativa é de condenações por maioria, o grande debate deve se dar no contexto da definição das penas. Esta etapa ocorre após as sentenças. Novamente, o relator, Moraes, apresenta um cálculo, que é analisado pelos pares, que podem abrir divergências. Vale a conta que receber maioria de votos.
Placar importa
Em todos os casos, seja de condenação ou absolvição, cabe recurso. A acusação e a defesa podem apresentar os chamados "embargos de declaração", que apontam contradições ou pontos pouco claros na decisão, e em geral não modificam o resultado. Este recurso é analisado pela própria turma onde o julgamento ocorreu, no caso, a Primeira.
Há um outro tipo de recurso, que levaria a decisão ao plenário do Supremo, mas que só é possível havendo divergência significativa entre os ministros no mérito. Ou seja, se um dos réus for condenado com maioria de três votos — tendo recebido, portanto, dois votos por sua absolvição —, a defesa dele pode apresentar os "embargos infringentes". Da mesma forma, se ele for inocentado com dois votos contrários, é a acusação quem pode recorrer.
Os crimes e as penas
Os delitos apontados pela PGR na acusação são:
- liderar organização criminosa armada. Pena: reclusão, de três a oito anos, mas podendo aumentar para até 17 anos pelo uso de arma de fogo e pelo envolvimento de servidores públicos. A denúncia ainda destaca que a pena de Bolsonaro por este crime seria aumentada por ele liderar a organização
- tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. Pena: reclusão, de quatro a oito anos
- golpe de Estado. Pena: reclusão, de quatro a 12 anos
- dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima. Pena: detenção, de seis meses a três anos, e multa
- e deterioração de patrimônio tombado. Pena: reclusão, de um a três anos
Os réus
O que disseram as defesas
Na primeira semana do julgamento, as defesas de todos os oito réus tiveram uma hora cada para apresentação de suas alegações. Todas pediram a absolvição de seus clientes, alegando falta de provas. Vários dos advogados questionaram o acordo de delação premiada firmado com o réu Mauro Cid, que foi ajudante de ordens da Presidência e era um dos assessores mais próximos de Bolsonaro, quando no cargo.
Na ordem em que falaram:
- A defesa de Mauro Cid afirmou que ele nunca articulou golpe de Estado, mas que presenciou os atos descritos na denúncia, e que firmou, sem qualquer tipo de coerção, o acordo de colaboração premiada, que os advogados esperam ver cumprido.
- A defesa do deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem alegou que os textos com críticas ao sistema eleitoral apreendidos em equipamentos dele eram pensamentos do presidente Jair Bolsonaro que Ramagem compilava, e não ensaios que embasavam os ataques às urnas proferidos por Bolsonaro.
- O advogado do ex-comandante da Marinha Almir Garnier pediu anulação da delação de Cid e afirmou que a acusação da PGR não individualiza as supostas ilegalidades cometidas por seu cliente.
- A defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres disse que o cliente não redigiu a chamada "minuta golpista", encontrada na casa dele, e que não se ausentou de Brasília no 8 de Janeiro, enquanto era secretário de Segurança do Distrito Federal, deliberadamente, mas foi visitar os Estados Unidos com a família, em viagem já anteriormente prevista.
- O advogado do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general da reserva Augusto Heleno disse que as supostas provas contra seu cliente são frágeis e que houve afastamento entre Heleno e Bolsonaro no fim do mandato presidencial deste, quando o golpe teria sido tramado.
- A defesa de Jair Bolsonaro questionou a competência da Primeira Turma para julgar o caso, alegou cerceamento à defesa e apontou irregularidades na delação de Mauro Cid. Além disso, argumentou que a acusação não conseguiu apresentar provas da relação de Bolsonaro com o 8 de Janeiro.
- A defesa do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira disse que ele nunca atentou contra a democracia que, inclusive, tentou demover o então presidente Bolsonaro de tomar medidas de exceção após a derrota nas eleições de 2022.
- O advogado do ex-ministro da Casa Civil e da Defesa Walter Souza Braga Netto alegou que as provas que constam nos autos do processo inocentam o seu cliente e que Mauro Cid mentiu em sua colaboração premiada.