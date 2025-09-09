Julgamento no STF: os quatro dias que vão definir as sentenças de Bolsonaro e outros sete acusados de tentativa de golpe

Relator do processo, Alexandre de Moraes será o primeiro ministro a votar. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O julgamento de oito réus pelo golpe de Estado que teria sido tramado no Brasil no contexto da eleição presidencial de 2022 será retomado nesta terça-feira (9). Serão sete sessões — cada turno conta como uma sessão —, com trabalhos seguindo até sexta, quando deve haver definição sobre absolvição ou condenação dos acusados, e o cálculo das eventuais penas.

Os réus, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, respondem por cinco acusações criminais, cujas punições máximas, somadas, podem alcançar 43 anos. E a chamada "dosimetria" da pena deve ser o principal debate.

Se na semana passada a acusação, representada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), e as defesas, os advogados de cada um dos réus, tiveram espaço para suas alegações, nesta o foco estará na análise dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que julgam o caso.

Leia Mais Advogados de Bolsonaro e Braga Netto já assinaram documentos criticando ataques à democracia e estímulo ao golpismo

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, que não integra a Primeira Turma, destacou na segunda (8) que a decisão dos magistrados não pode ser influenciada por posição política. Barroso comentou as críticas que têm sido tecidas à Corte, sugerindo haver uma "ditadura da toga".

— Não gosto de ser comentarista do fato político do dia e estou aguardando o julgamento para me pronunciar em nome do Supremo Tribunal Federal. A hora para fazê-lo é após o exame da acusação, da defesa e apresentação das provas, para se saber quem é inocente e quem é culpado. Processo penal é prova, não disputa política ou ideológica — afirmou.

O roteiro da segunda semana

A segunda semana do julgamento é aberta às 9h desta terça. O primeiro ato é a análise das questões preliminares apresentadas pelas defesas. Trata-se de apontamentos de caráter processual, que precisam ser avaliados e respondidos pelos ministros.

Apresentadas as questões preliminares, o relator do caso, Alexandre de Moraes, dá sua posição a respeito delas. Depois, a Primeira Turma, de forma conjunta, decide se votará separadamente as questões preliminares antes de seguir com o julgamento, ou se atacará estes pontos juntamente do mérito.

Se a decisão for por não votar as preliminares antes, segue-se o julgamento, aberto pelo voto do relator, Alexandre de Moraes. Pela posição, Moraes deve apresentar um voto mais extenso e completo, indicando se os réus, individualmente, devem ser condenados ou absolvidos por cada um dos crimes imputados na acusação, e as provas contidas no processo que embasam sua decisão. Nos bastidores, estima-se que esta manifestação do relator dure cerca de três horas.

Em que ordem votam os ministros

Os ministros não têm limite de tempo para suas manifestações. Analistas apontam grande probabilidade de condenação dos réus. A expectativa é por eventual divergência do ministro Luiz Fux, que tem manifestado posições contrárias a Moraes nos processos relativos ao 8 de Janeiro e foi contra, por exemplo, o monitoramento de Jair Bolsonaro por tornozeleira eletrônica. O voto dele é outro que espera-se que tome mais tempo.

Leia Mais Kelly Matos: quem são os dois gaúchos à frente da defesa de Mauro Cid

Com três votos pela condenação ou absolvição de um acusado, forma-se maioria neste sentido. Mesmo assim, o resultado só é validado pelos votos de todos os magistrados.

Como a expectativa é de condenações por maioria, o grande debate deve se dar no contexto da definição das penas. Esta etapa ocorre após as sentenças. Novamente, o relator, Moraes, apresenta um cálculo, que é analisado pelos pares, que podem abrir divergências. Vale a conta que receber maioria de votos.

Placar importa

Em todos os casos, seja de condenação ou absolvição, cabe recurso. A acusação e a defesa podem apresentar os chamados "embargos de declaração", que apontam contradições ou pontos pouco claros na decisão, e em geral não modificam o resultado. Este recurso é analisado pela própria turma onde o julgamento ocorreu, no caso, a Primeira.

Há um outro tipo de recurso, que levaria a decisão ao plenário do Supremo, mas que só é possível havendo divergência significativa entre os ministros no mérito. Ou seja, se um dos réus for condenado com maioria de três votos — tendo recebido, portanto, dois votos por sua absolvição —, a defesa dele pode apresentar os "embargos infringentes". Da mesma forma, se ele for inocentado com dois votos contrários, é a acusação quem pode recorrer.

Os crimes e as penas

Os delitos apontados pela PGR na acusação são:

liderar organização criminosa armada . Pena: reclusão, de três a oito anos, mas podendo aumentar para até 17 anos pelo uso de arma de fogo e pelo envolvimento de servidores públicos. A denúncia ainda destaca que a pena de Bolsonaro por este crime seria aumentada por ele liderar a organização

. Pena: reclusão, de três a oito anos, mas podendo aumentar para até pelo uso de arma de fogo e pelo envolvimento de servidores públicos. A denúncia ainda destaca que a por ele liderar a organização tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito . Pena: reclusão, de quatro a oito anos

. Pena: reclusão, de quatro a oito anos golpe de Estado . Pena: reclusão, de quatro a 12 anos

. Pena: reclusão, de quatro a 12 anos dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União , e com considerável prejuízo para a vítima. Pena: detenção, de seis meses a três anos, e multa

qualificado pela violência e grave ameaça, , e com considerável prejuízo para a vítima. Pena: detenção, de seis meses a três anos, e multa e deterioração de patrimônio tombado. Pena: reclusão, de um a três anos

Os réus

O que disseram as defesas

Na primeira semana do julgamento, as defesas de todos os oito réus tiveram uma hora cada para apresentação de suas alegações. Todas pediram a absolvição de seus clientes, alegando falta de provas. Vários dos advogados questionaram o acordo de delação premiada firmado com o réu Mauro Cid, que foi ajudante de ordens da Presidência e era um dos assessores mais próximos de Bolsonaro, quando no cargo.