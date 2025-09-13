Julgamento de outros três núcleos da tentativa de golpe deve ocorrer ainda este ano

Réus são suspeitos de incentivar atos antidemocráticos, como a depredação das sedes dos três poderes. Joedson Alves / Agência Brasil / Divulgação

A trama golpista não se encerra em Jair Bolsonaro e os outros sete réus condenados por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). São 31 os acusados por golpismo em 2022, fatiados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em quatro núcleos.

Além de Bolsonaro, a composição do chamado núcleo crucial da organização contava com aliados próximos ao ex-presidente e por militares de alta patente. Segundo a PGR, "deles partiram as principais decisões" para viabilizar a tentativa de golpe.

A divisão da denúncia foi autorizada pelos ministros da Primeira Turma do STF, responsável por julgar o processo. O procurador-geral, Paulo Gonet, justificou o procedimento como um meio de facilitar a tramitação do caso.

Conheça os outros núcleos e a situação processual de cada um:

Núcleo 2

O núcleo 2 teria prestado suporte jurídico, operacional e de inteligência ao plano golpista. Contra seus integrantes pesa a autoria da chamada "minuta golpista". Três dos seis réus desse grupo ocupavam cargos no Ministério da Justiça à época dos fatos. Eles também são acusados de tentar obstruir o trânsito de eleitores em regiões favoráveis a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2022.

Ainda sobre o núcleo 2, há denúncias de que seus integrantes monitoraram o ministro Alexandre de Moraes, STF, e elaboraram um plano para assassinar o magistrado e os integrantes da chapa eleita, formada por Lula e Geraldo Alckmin.

O que pesa contra eles

São acusados de disseminar desinformação e ataques a instituições, além de bloquear estradas para impedir eleitores de Lula de votar. São seis réus. O processo entrou na fase das alegações finais. A defesa de Filipe Martins impetrou um agravo regimental para tentar paralisar a ação, sob argumento de que o ministro Alexandre de Moraes não é isento para julgar.

Estes são os acusados:

Silvinei Vasques , ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Marcelo Costa Câmara , capitão da reserva do Exército e ex-assessor de Bolsonaro.

, capitão da reserva do Exército e ex-assessor de Bolsonaro. Marília Ferreira de Alencar , delegada da Polícia Federal, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça e ex-subsecretária de Segurança Pública da Distrito Federal.

, delegada da Polícia Federal, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça e ex-subsecretária de Segurança Pública da Distrito Federal. Fernando de Sousa Oliveira , delegado da Polícia Federal, ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário-adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

, delegado da Polícia Federal, ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário-adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Mário Fernandes , general e ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Bolsonaro.

, general e ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Bolsonaro. Filipe Garcia Martins, ex-assessor da Presidência da República.

Núcleo 3

Os réus teriam executado ações táticas para concretizar o golpe. Entre eles estão os chamados "kids pretos", recrutas das Forças Especiais do Exército Brasileiro. Também integra este grupo o agente da Polícia Federal Wladimir Matos Soares, designado para atuar na posse presidencial em 1º de janeiro de 2023. Segundo as investigações, ele teria repassado informações sobre o evento ao grupo golpista.

O que pesa contra eles

São acusados de monitorar adversários de Bolsonaro, integrantes das Forças Armadas e autoridades judiciais, com possível prisão ou assassinato dos alvos. As alegações finais devem acontecer ainda em setembro.

A defesa do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima impetrou habeas corpus para tentar interromper o julgamento. O recurso não foi julgado ainda.

Estes são os acusados:

Bernardo Correa Netto , coronel do Exército, preso na operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal.

, coronel do Exército, preso na operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal. Estevam Theophilo , general da reserva e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres (Coter).

, general da reserva e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres (Coter). Fabrício Moreira de Bastos , coronel do Exército e supostamente envolvido com carta de teor golpista.

, coronel do Exército e supostamente envolvido com carta de teor golpista. Hélio Ferreira Lima , tenente-coronel do Exército.

, tenente-coronel do Exército. Márcio Nunes de Resende Júnior , coronel do Exército.

, coronel do Exército. Rafael Martins de Oliveira , tenente-coronel do Exército e integrante do grupo "kids pretos" (tropa de elite).

, tenente-coronel do Exército e integrante do grupo "kids pretos" (tropa de elite). Rodrigo Bezerra de Azevedo , tenente-coronel do Exército.

, tenente-coronel do Exército. Ronald Ferreira de Araújo Junior , tenente-coronel do Exército, acusado de participar de discussões sobre minuta golpista.

, tenente-coronel do Exército, acusado de participar de discussões sobre minuta golpista. Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros , tenente-coronel.

, tenente-coronel. Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal.

Núcleo 4

Composto por réus acusados de disseminar desinformação sobre as urnas eletrônicas e as instituições democráticas, além de promover ataques virtuais contra militares que não aderiram ao plano golpista.

O que pesa contra eles

Acusados de espalhar notícias falsas e atacar instituições e autoridades. Esses são os sete réus. Alegações finais devem acontecer ainda em setembro.

Estes são os acusados:

Ailton Gonçalves Moraes Barros , ex-major do Exército e advogado.

, ex-major do Exército e advogado. Ângelo Martins Denicoli , major da reserva do Exército.

, major da reserva do Exército. Carlos Cesar Moretzsohn Rocha , engenheiro e dono do Instituto Voto Legal.

, engenheiro e dono do Instituto Voto Legal. Giancarlo Gomes Rodrigues , subordinado do policial federal Marcelo Bormevet.

, subordinado do policial federal Marcelo Bormevet. Guilherme Marques de Almeida , tenente-coronel do Exército.

, tenente-coronel do Exército. Marcelo Araújo Bormevet , policial federal.

, policial federal. Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército que atuou como chefe de gabinete do general da reserva Mário Fernandes.

